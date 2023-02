Nacho Palau, sus confesiones más duras tras padecer cáncer: “Fue un guantazo tremendo”

La última vez que vimos a Nacho Palau en televisión fue cuando acudió a Déjate querer y lo entrevistó Toñi Moreno. De eso no ha pasado más de un año, sin embargo, para el actor parece haber pasado un siglo. Tras haber vivido un duro proceso de quimioterapia a causa de un cáncer, ha regresado al mismo plató muy emocionado y se ha enfrentado a una de las entrevistas más difíciles.

A la expareja de Miguel Bosé le diagnosticaron cáncer el año pasado cuando terminó su aventura en Supervivientes y tras ello, tomó la decisión de retirarse para tratarse y apoyarse en sus seres queridos: "Ha sido un proceso en el que me he sentido muy querido", confesaba Nacho al inicio de su entrevista con Paz Padilla.

El nuevo invitado de Déjate querer ha explicado que no tuvo tiempo de disfrutar de su salida del reality, pues acudió al hospital pensando que se trataba de una gripe y salió por la puerta con la peor noticia que le pueden dar a cualquiera: "Fue un guantazo tremendo. Hace un mes empecé a hablar porque se me hinchó la garganta, la tuve fastidiada" añadía el invitado, pero aseguraba que "no me he hecho muchas preguntas, me he dejado llevar porque es una enfermedad tuya, aunque haya gente a tu lado".

Perdió la voz debido al tratamiento

Durante este periodo de tratamiento, Nacho ha contado que perdió la voz: "No me he hecho muchas preguntas, me he dejado llevar porque es una enfermedad tuya, aunque haya gente a tu lado. Es dolor, impotencia, ves sufrir a los que quieren ayudarte y tú estás de mala leche, he llorado mucho". Justo eso le hizo sentir empatía con su expareja, Miguel Bosé y los problemas que el artista ha tenido relacionado con esto: "Miguel sigue con la voz jodida", apuntaba.

Respecto a este acercamiento con su expareja, Nacho ha confesado que han llorado juntos y ha hablado de esa primera llamada que ha recordado muy emocionado: "Fue muy emotiva. Me dijo que estaba ahí, que no me preocupara. Que me cuidara y alimentara bien y que no me preocupara de nada más", decía añadiendo "lo quiero mucho".

Nacho Palau quiso rendirse

Nadie dijo que padecer cáncer y enfrentarse a todo lo que ello supone iba a ser fácil. De hecho, más bien, podríamos decir que se trata de un proceso lleno de altibajos. Por eso, la presentadora ha querido preguntarle si alguna vez se puso en lo peor y pensó en tirar la toalla: "Tuve un dia que bueno, dije 'no puedo más. Que se termine esto, me lleve por delante y no quiero saber nada', no podía", explicaba. Sin embargo, nada como el empujón de sus hijos para darle fuerzas y seguir adelante.