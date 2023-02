María Isabel hace su primera reflexión tras convertirse en madre: “Me lo pregunto cada día”

Este año, María Isabel ha celebrado San Valentín por todo lo alto. Tras nueve meses de espera, la joven se ponía de parto justo en este día marcado en rojo en el calendario y daba la bienvenida a su primera hija Daliana.

Desde el primer momento, la intérprete de Antes muerta que sencilla ha demostrado que el amor más grande que puede sentir una madre es el de un hijo. Y de hecho, justo esto lo ha demostrado María Isabel en sus redes sociales. Aunque está más desaparecida que de cosutmbre en su perfil de Instagram por una causa más que justificada, su pequeña Daliana, la joven está viviendo un sinfín de primeras veces.

Ha bastado que compartiese una foto con su recién nacida en brazos para que una de sus fieles seguidoras aprovecharán y le mandasen un mensaje lleno de cariño: "No sé si lo habrás sentido desde que nació vuestra pequeña, pero ¿nunca has pensado cómo has podido vivir toda la vida sin ella?", preguntaba, "te lo digo porque fue el sentimineto que yo tuve cuando nacieron mis niñas. Disfruta muchísimo cada momento porque pasa volando. Por cierto, ¡qué suerte tiene Daliana de que seas su mamá".

Su primera reflexión como mamá

Este mensaje ha tocado la fibra más emotiva de María Isabel que no ha dudado en responderle públicamente: "Eso me lo pregunto cada día", manifestaba. La cantante ha querido definir este sentimiento como algo muy grande: "Tan increíble, un amor tan especial y fuerte, un sentimiento de protección que estará toda la vida...".

María Isabel hace su primera reflexión / Instagram @mariaisabelmqs

Sin duda, la cantidad de cosas que está viviendo con su pequeña Daliana no lo va a olvidar nunca, y es que bien cierto es eso de que hay cosas que no se olvidan nunca: "De verdad que todo lo que estamos viviendo es... No encontramos palabras para todo lo que sentimos", decía en referencia también a su chico. María Isabel ha aprovechado para agradecer todos los mensajes que está recibiendo y las muestras de cariño: "No me da tiempo a mucho... quien tiene un bebé sabe lo que es", terminaba.

También se ha enfrentado contra los hater

Durante estos días, la artista también ha tenido que soportar a quienes la cuestionan como madre. Las redes sociales que, a veces, son una bandeja de halagos, otras se convierten en un vertedero donde decir sin miramiento lo que uno piensa.

De hecho, todo estallaba cuando María Isabel publicaba una foto de su bebé en una hamaca promocionando una marca. Una imagen que no tardaba en inundarse de críticas y opiniones a los que no dudó en responder de manera muy tajante.