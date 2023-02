La teoría de ‘The Office’ que podría cambiar la serie: ¿Es esta la identidad del estrangulador de Scranton?

The Office se estrenó en 2005, pero sus tramas, ritmo y comedia consiguen que sigan conquistando a nuevos espectadores a día de hoy. Pese a haber finalizado sus emisiones hace una década, la serie está más viva que nunca, sobre todo gracias a las plataformas de streaming. Y su actualidad es tal, que aún hay gente intentando desvelar algunas de las tramas.

Historias como la de Jim y Pam, el legado romántico de Michael Scott o la humanización de Dwight Schrute quedaron perfectamente cerradas; aunque hay una que nunca se resolvió: la del estrangulador de Scranton. Desde las primeras temporadas, se descubrió que el aburrimiento no era lo único que asolaba la localidad que acogía a la filial de Dunder Mifflin de Pensilvania, sino que también había un asesino en serie suelto.

Se sabía de él que era un estrangulador, y que acabaron cogiéndolo. Pero nunca se supo ningún detalle más de él, e incluso podría haberse tildado de anecdótico, de no ser porque los guionistas repitieron este recurso en varias partes de la trama. Por ello, los fans no han parado de investigar hasta dar con una teoría que deja claro quién es el estrangulador: Toby Flenderson.

El personaje de Toby en una escena de 'The Office'. / Paul Drinkwater/NBCU Photo Bank

Paul Lieberstein interpretó a Toby desde la primera a la última temporada de la serie, siendo el responsable del departamento de Recursos Humanos al que Michael Scott no soporta. La mayoría de sus apariciones se basan en gags cómicos en el que le desprecian, aunque también es el que más relacionado está con el estrangulador de Scranton.

Las pistas sobre su identidad

La trama del asesino en serie está presente en muchos capítulos, y de hecho, él es uno de los nexos de unión al criminal en muchos puntos de la serie. Uno de los más llamativos sucede cuando la policía persigue al estrangulador, algo que los trabajadores de la oficina ven desde el ordenador del mismo Toby. De él no hay ni rastro, excepto por su coche: el perseguido está conduciendo el mismo.

Tras ello, Toby es seleccionado para formar parte del jurado popular que podría condenar al criminal, algo por lo que se muestra de lo más emocionado. Eso sí, tiempo después admite que ha sentenciado a un hombre inocente… Algo que podría indicar que sabe a la perfección que el encarcelado no es el asesino.

En Tik Tok hay decenas de vídeos al respecto, y todos coinciden en que él es el asesino. Los más atrevidos van un paso más allá dentro de todas estas pruebas y se atreven a meter en sus hipótesis el amor que Toby siente hacia Pam, algo que no se oculta durante la serie. Puede que la recepcionista esté totalmente enamorada de Jim, aunque Toby no para de evidenciar que tiene sentimientos hacia ella.

Por ello, también relacionan esta trama con los crímenes del estrangulador: se dice que muchos de los asesinatos del estrangulador suceden después de algunos de los hitos más notables de la relación entre Jim y Pam. Por ejemplo, cuando Andy muestra orgulloso la portada del periódico del día en el que ha nacido Cece —la hija de ambos—, la noticia que ocupa el lugar más grande es la de la vuelta de los crímenes.

Los creadores de la serie aún no se han pronunciado al respecto, pero sea adrede o no, todo apunta a que sus continuos gags estaban más que pensados para darlo a entender. Y lo sea o no, queda claro que la serie ha conseguido ser ya un clásico atemporal que pretende seguir conquistando a nuevas generaciones de espectadores.

The Office está disponible en Netflix y Prime Video.