Harry Styles y Bad Bunny, premio a la canción y disco más escuchado de 2022

Harry Styles y Bad Bunny se quedaron a las puertas de ganar el Global Recording Artista of the Year, el premio que entrega la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI). Taylor Swift consiguió arrebatarles ese galardón convirtiéndose en la primera artista en lograrlo en 3 ocasiones. Pero ambos solistas sí han podido celebrar sus éxitos a nivel muncial convirtiéndose en la Canción más escuchada y el Disco más escuchado, respectivamente.

Para el intérprete británico es un nuevo reconocimiento a su increíble trabajo que se convirtió en uno de los mayores éxitos del 2022. El primer sencillo de Harry's house fue todo un bombazo y le permitió convertirse en el artista más vendedor de Reino Unido y rey de la lista de singles y discos.

Si As it was se ha convertido en la canción más escuchada en Spotify también lo ha hecho en la lista ventas de singles del Reino Unido. A todo ello hay que sumar que el nombre del solista inglés también aparece en el primer lugar del ranking de discos más populares del 2022 en las listas de ventas. Harry's House ha elevado al inglés a lo más alto del Top en apenas 8 meses.

Con la corona de artista con más álbumes y sencillos vendidos en Reino Unido en 2022, Harry Styles se ha establecido como uno de los artistas más grandes e influyentes de la música. Harry's House se lanzó en mayo del año pasado, debutando en el número 1 en las listas de álbumes del Reino Unido, Billboard 200 de EE. UU. y en más de 12 países de todo el mundo, y se ha mantenido en la lista de álbumes Top Ten del Reino Unido desde su lanzamiento.

As it was se lleva el IFPI Global Single Award superando a grandes hits del año. Así quedó el Top 20:

Harry Styles- As It Was (2.28 billion) Glass Animals – Heat Waves (1.75) The Kid LAROI and Justin Bieber – STAY (1.74) Elton John and Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix) (1.34) The Weeknd – Save Your Tears (1.32) Imagine Dragons & JID- Enemy (1.26) Ed Sheeran – Shivers (1.23) GAYLE – abcdefu (1.22) Bad Bunny & Chencho Corleone – Me Porto Bonito (1.21) Ed Sheeran – Bad Habits (1.20) Bad Bunny – Tití Me Preguntó (1.14) Dua Lipa – Levitating (feat. DaBaby) (1.11) Adele – Easy On Me (1.03) The Weeknd- Blinding Lights (1.01) Lil Nas X and Jack Harlow – INDUSTRY BABY (1.01) Kate Bush – Running Up That Hill (A Deal With God) (1.00) Encanto Cast – We Don’t Talk About Bruno (0.95) Farruko – Pepas (0.94) Jack Harlow – First Class (0.92) Karol G – PROVENZA (0.92)

Bad Bunny, IFPI Global Album Award

2022 también fue el año del conejo. Una valoración unánime por parte de los principales medios especializados como Billboard y de las grandes plataformas de reproducción como Spotify. El reggaetonero consiguió colocar varias de sus canciones entre las más reproducidas en todo el mundo (Me porto bonito, Tití me preguntó...).

Con estos datos, el de Puerto Rico se ha convertido en el primer artista latino que consigue ganar el IFPI Global Album Award. Otro hito que se suma al de haberse convertido en el primer disco en español que es nominado en la categoría de Mejor Disco en los pasados Premios Grammy 2023.

Un verano sin ti As se lleva el premio superando a grandes discos del año. Así quedó el Top 20: