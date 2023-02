Marcos y Eva han vuelto: Fran Perea y Verónica Sánchez vuelven a ‘Los Serrano’ en esta foto mítica

Uno más uno ya no son siete, sino veinte. Fran Perea sigue a tope con su próxima gira, que tendrá el título de su verso más famoso, aunque cambiando la cifra para celebrar el 20º aniversario del estreno de la serie que le cambió la vida: Los Serrano.

En ella interpretó a Marcos Serrano, un joven que se enamoraba de su hermanastra y que, semana a semana, se convirtió en una de las historias de amor más comentadas de la pequeña pantalla española. Ella era Verónica Sánchez, que lleva años triunfando con Sky Rojo, y que ahora ha vuelto a reencontrarse con el que fue su amor en la ficción.

No es que no se hayan visto en este tiempo —de hecho, tienen muy buena relación—, sino que han recreado una fotografía que se hizo en uno de los lugares más emblemáticos de Los Serrano, el sofá familiar. Y el motivo no podía ser otro que celebrar el día de Andalucía:

"El sofá no es el mismo, pero nosotros.. Estamos iguales!! No, no, MEJORES! 🤣 Por cierto, feliz #DíaDeAndalucía de parte de este malagueño y esta sevillana!", escribe el artista acompañando a las dos fotos. Lo más llamativo de ellas es que, además de la reunión entre ambos, conservan la misma sonrisa que cuando rodaban en Madrid.

La primera fotografía es el resultado de haber vuelto a trabajar juntos, también en un contexto de lo más especial. Y es que el que fue primogénito de los Serrano sigue sacando nuevas versiones de los temas que ya cantaba por 2005, y en un Me sale a cuenta renovado ha querido contar con su amiga Verónica en el videoclip.

En colaboración con Rayden, el cantante vuelve a compartir escena con ella... Y con toda la nostalgia que provoca ver a aquella pareja de España junta de nuevo. Ahora, con esta nueva foto, han conseguido que todos los fans de la serie vuelva a reclamar que se haga una reunión de la misma; que quizá esté mucho más cerca de lo que muchos piensan.