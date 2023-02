Martiño Rivas compara las escenas de sexo de su personaje de Nacho Vidal con las películas de super héroes

El próximo 5 de marzo se estrena en ATRESplayer PREMIUM, Nacho, la serie inspirada en la vida de Nacho Vidal, el actor porno más mediático y que protagoniza Martiño Rivas que, este lunes noche se pasaba por El Hormiguero junto a su compañero Andrés Velencoso.

Pablo Motos quería conocer los detalles de las escenas de sexo, porque lo único que sabía es que les ponen un calcetín. “Es verdad, es así, además, el calcetín lleva una especie de goma arriba y hasta que alcanzas la presión exacta es complicado porque si aprietas mucho se te pinza un nervio que llega hasta el cuello y si aprietas poco siempre tiene el peligro de desprenderse”, contaba como curiosidad.

Pero al final, son escenas que no difieren tanto de las de otros géneros. “Eran como nuestras escenas de acción. Si hubiésemos hecho una película de super héroes, estas serían las persecuciones en coche, esto serían los combates, entonces, lo tomamos como tal, estaba todo muy coreografiado, había una coordinadora de intimidad”, explicaba el actor.

“Era como un baile porque cada escena de sexo era como una isla en sí misma. Cada una tenía que aportar algo a la historia. No es lo mismo cuando se acostaban en la privacidad de su habitación como cuando lo hacían en la sala Bagdad delante de 400 espectadores o en un set de rodaje de una película”, desvelaba.

“Esto no sé a quién se lo escuché, un actor en una entrevista, decía que a su partener le decía antes de rodar las escenas de sexo, ‘te pido disculpas de antemano por si me excito, y te pido también disculpas de antemano por si no me excito’ porque nunca sabes cómo se lo puede tomar el compañero”, añadía.

.@martino_rivas y @andresvelencoso protagonizan “Nacho”, la serie que trata sobre la vida de Nacho Vidal que se estrena el 5 de marzo en #AtresPlayerPREMIUM #VelencosoRivasEH pic.twitter.com/d5dfWxiGtL — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 27, 2023

El ‘culo gate’

Por cierto, que hubo un problema en esas escenas con su culo por un viaje que hizo a Ibiza. “El culo gate consistió en… bueno, mis herramientas de trabajo eran el calcetín genital y el kinesiotape porque el esparadrapo se termina despegando rápidamente, era una guarrada, con el sudor, entonces me ponían la cinta esta que utilizan los fisioterapeutas en color carne y luego un spray para teñirme el culo para que fuese más homogéneo el aspecto cromático de mi culo”, admitía Martiño.

“En Ibiza, la productora y el director, con muy buen criterio me llevaron aparte y me dijeron, ‘es que se nota mucho la diferencia, que te dé un poco el sol y así lo igualas’. Pero claro, estábamos en un hotel, yo tampoco disponía de mucho tiempo y me hice una especie de tanga y cuando llegué ahí se veía la tira del tanga que era más evidente que la marca anterior. Entonces acabé en un barco donde grabábamos tomando el sol, íbamos con mucho retraso, y me quedé dormido. Mi culo al final no tenía manchas, parecía la radio de un pintor”, confesaba sobre la variedad de tonos que tenía.

Una naturalidad para hablar de temas que pueden resultar un poco incómodos que ha llamado la atención de gran parte de la audiencia que, también se ha dejado seducir por su estilismo, una camiseta clásica de su equipo de fútbol favorito.

Cuenta atrás para el estreno.