J Balvin reaparece y explica la razón por la que vive alejado de las redes sociales

Hace casi un mes nos hacíamos la pregunta del millón: ¿Dónde está J Balvin? Desde septiembre del año pasado, son contadas las ocasiones que el colombiano ha compartido posts en Instagram o concedido entrevistas, y tenemos que remontarnos hasta el mes de julio para consultar la última vez que lanzó una canción en plataformas: Nivel de perreo junto a Ryan Castro.

Y, aunque se ha dejado ver públicamente en eventos como la Super Bowl de Rihanna o la París Fashion Week, el intérprete de Colores ha reaparecido para charlar con Billboard sobre su ausencia en redes sociales y su posible regreso a la música con un nuevo proyecto discográfico.

Ha afirmado que la razón por la que ha estado alejado de las redes es que ha estado centrado en su vida privada, especialmente, en la crianza de Río, el bebé que tiene en común junto a su pareja la modelo Valentina Ferrer. "Quería estar conectado con mi realidad y mi familia. Y eso me ha enseñado muchísimo a vivir más en el presente. Obviamente, echo de menos a mis fans, pero cuando llegue el momento adecuado, volveré", ha asegurado.

El futuro musical de J Balvin

Sobre su futuro comeback, Jose tiene programados varios conciertos durante el verano de 2023: asistirá al festival Solidays, Meo Marés Vivas, Les Ardentes o Gurten Festival. Sin embargo, no se ve preparado para compartir la música nueva que ha creado.

"He hecho música para pasar un buen rato como siempre, pero todavía no tengo un concepto o un álbum", ha expresado a la revista estadounidense. "Pero porque quiero tener un concepto fresco, nítido y diferente. Puede que estos días aparezcan las musas y dicho hilo conductor venga a mí. Y, de ahí, puede que nazca un album. Quizá ocurra este año, o quizá el siguiente", ha divisado.

Aparte de esto, el de Medellín también tiene en marcha el proyecto Ma G Nation, compañía discográfica en la que está fichando a nuevo talento urbano emergente y latino, como La Gabi, artista dominicana con la que le gustaría colaborar en un futuro, como ya hizo en su día con Bad Bunny, Karol G o Feid cuando estos comenzaron a despuntar con sus carreras.

"Estoy totalmente enamorado de lo que hace. Me encantaría trabajar con ella, pero también quiero que trabaje duro para ganarse su hueco en la historia. Me encanta lo que Blessd y Ryan Castro están haciendo con el reggaetón colombiano también, pero en este momneto La Gabi me interesa muchísimo. Seguiré observando lo que traen estos nuevos artistas, porque me encanta colaborar y elevar", ha destacado.