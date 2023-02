La verdadera historia detrás de la foto de Karol G y Rihanna: una serie de catastróficas desdichas

Karol G ha aterrizado a España en su gira de promoción de Mañana será bonito. La bichota lanzó el pasado viernes, 24 de febrero, su esperadísmo cuarto álbum de estudio. ¿El resultado? Tener el disco de una artista latina más escuchado durante sus primeras 24 horas. ¡Todo un récord!

Pero para récord la asistencia del Fan Event que ha protagonizado este martes, 28 de febrero, en Madrid de la mano de LOS40. La estrella colombiana ha tenido un bonito encuentro con sus fans españoles, charlando durante una hora de todo tipo de temas. Presentado por nuestra compañera Cris Regatero, Karol G ha desvelado todo tipo de secretos sobre su nuevo disco.

Pero la cosa no se ha quedado ahí, ¡ni mucho menos! Karol G ha desvelado la verdad sobre cómo conoció a Rihanna. ¡Y menuda anécdota!

El pasado 12 de febrero, Rihanna actuó en el medio tiempo de la Super Bowl: el evento televisivo más importante de Estados Unidos. Esta actuación de doce minutos suponía el regreso a los escenarios de la estrella de Barbados y, por supuesto, los fans no querían perderse detalle.

Karol G, como una verdadera seguidora de Rihanna, quiso aprovechar la oportunidad y reservar un palco para ver la actuación. Eso sí, no salió como ella quería. Al menos al principio.

El error de Karol G por el que acabó conociendo a Rihanna

Karol G ha empezado contando en el Fan Event que le pidió a su equipo que cogiese un palco para disfrutar del show de Rihanna. El problema fue que, cuando llegó, se dio cuenta de que su sitio justo en el lado contrario de la actuación de Rihanna.

"Ese lado del escenario no nos tocaba a nosotros. Entré en pánico y me puse super triste. Me dio tanta tristeza que me quería ir. Por alguna razón de la vida, este problema llegó a los oídos del mánager de ella. Él me manda a la suite (palco) donde estaba su familia", recuerda Karol G.

Cuando acabó el show, Karol G decidió irse para el aeropuerto. Y es que ella solo había ido a ver a la estrella estadounidense. "Cuando estaba llegando al avión me llama mi mánager y me dice que hay una oportunidad que la conozca si vuelvo", continúa diciendo.

Karol G no se lo pensó ni un segundo y se dio la vuelta. "Me demoré una hora y 28 minutos. Lo conté. Por alguna razón su equipo le dijo lo que había pasado y ella me quiso conocer", sigue explicando.

"Si a mi no me hubiese pasado el error de la suite, no la hubiese conocido, pero me pasó eso y terminé conociéndole a ella", termina diciendo. Una serie de catastróficas desdichas que tuvo final feliz.

El momento "Qué chimba"

Por supuesto esta anécdota terminó con un post de las dos estrellas que ya forma parte de la historia del pop. Pues bien, Karol G también ha contado cómo terminó haciendo que Rihanna dijese una expresión muy colombiana: "¡Qué chimba!"

"Necesitaba decirle a ella todo en español. Si mi inglés es reducido, en ese momento no me salía absolutamente nada, y le dije que 'qué chimba'", ha empezado contado. Fue entonces cuando la intérprete de Umbrella le preguntó qué signficaba esa expresión. "Yo le dije que 'chimba' era como 'awesome', pero más chimba", ha explicado entre risas.

Fue entonces cuando la de Barbados se aprendió la expresión y quiso decirla junto a la bichota. Sin duda, un momento que ni Karol ni sus fans olvidarán nunca.