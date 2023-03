¿Qué esperar del Mobile World Congress 2023?

El MWC ya está aquí. Lo que antaño se consideraba el evento más grande del año en cuanto a tecnología móvil sigue recuperándose poco a poco tras no haber podido estar al 100% por culpa de la pandemia.

El paisaje del mundillo de los smartphones ha cambiado, y ahora la mayoría de las presentaciones se dan de forma online, pero aún se esperan un buen puñado de noticias durante los días que dure el evento, que se realiza como siempre en Barcelona.

Samsung y Apple eran los adalides de la innovación hasta hace poco, pero ahora parece que los vientos han cambiado, viniendo más del Este. Marcas como Xiaomi, Oppo, Vivo y Huawei no tienen miedo en mostrar sus ideas por locas que parezcan, como plegables finísimos, tecnología de carga ultrarrápida y muchas cosas más.

Al contrario que antes, muchas de estas innovaciones no se van a quedar en los países asiáticos, y van a llegar a Europa. Y aunque haya algunas marcas que no vayan a comparecer, esto es lo que esperamos de las que si lo harán.

OnePlus: La marca china acaba de lanzar su OnePlus 11, pero ahora tienen un “concept phone” del que ya tenemos algo de información y que está poniendo los dientes largos a los fans. Se ha visto algo de este dispositivo y parece que todo va de un sistema de refrigeración líquida implementado por primera vez en un teléfono.

Oppo: Parece que Oppo no ha podido esperar a la feria y anunció el Oppo Find N2 Flip plegable con antelación. El teléfono viene para ser el “Galaxy Z Flip killer”, y dado que la compañía tiene algunos eventos apuntados en el calendario del MWC, podríamos verlo en directo en nuestro país para ir preparando su salida.

Oppo / Oppo

Xiaomi: Han lanzado su serie 13 en China, pero se cree que la compañía va a anunciar sus planes para los mercados internacionales en el MWC. Los dispositivos han tenido muy buena crítica, sobre todo con su sensor de 1 pulgada, por lo que su llegada a Europa podría dar un vuelco en los rangos de precio premium.

Honor: El Honor Magic 5 se espera que haga su debut oficial durante la feria, y parece que este también llegará a los mercados de todo el mundo. Los últimos rumores apuntan a que llevará un Snapdragon 8 Gen2, así como una buena cantidad de memoria RAM. La compañía también tiene planeado lanzar su Honor Magic Vs plegable, y podríamos verlo estos días.

Vivo: Otra de las marcas que se encuentra enfocada en el territorio de los teléfonos plegables, por lo que esperamos el anuncio oficial de su próximo dispositivo durante el MWC. Se cree que el Vivo X Fold 2 será el primer plegable que salga con un procesador Snapdragon 8 Gen2, además de carga de 120W.

Realme: Hablando de carga rápida, tenemos el Realme GT Neo 5, que llega a los 240W. El teléfono ya ha sido presentado en China, y puede cargar sus 4.600mAh de batería en algo menos de 10 minutos. Esperamos un lanzamiento global en Barcelona, donde se podrá comprobar de primera mano esa velocidad de carga.

Realme / Realme

Huawei: Sin el peso que tenía hace unos años, pero no hay que dar por muerta a la marca. Ha mantenido muy en secreto sus planes para el MWC, por lo que no estamos seguros de que esperar, pero una de las opciones es que enseñaran su serie P60, que no hace tanto eran la referencia para fabricar un teléfono rompedor.

Nokia: Otra de las compañíasque no pudo esperar a la feria antes de presentar su trio de teléfonos de rango asequible, con un gran enfoque en facilitar su reparación si algo pasa. Como el Nokia G22, diseñado para que sus usuarios puedan arreglar sus problemas más comunes con rapidez, como cambiar la batería o una pantalla rota. Aseguran que reemplazar su batería se puede hacer en menos de 5 minutos, veremos si es así.