Alessandro Lecquio comparte una emotiva foto con sus tres hijos: “La única que tengo”

La muerte de Aless Lequio ha dejado un vacio inmeso en sus padres. El joven fallecía el pasado mes de mayo de 2020 tras perder la batalla contra el cáncer a sus 27 años. Desde entonces, Ana Obregón y Alessandro Lequio se han mostrado muy unidos y han luchado por mantenerse a flote en estos duros momentos.

El colaborador de El programa de Ana Rosa siempre ha intentado evitar hablar del dolor que siente, sin embargo, eso no quita que en redes sociales sí aproveche para desahogarse y comparte imágenes de los momentos tan bonitos que vivió junto a su hijo.

La última de ellas ha sido una imagen que nunca se había visto antes y con la que ha conseguido emocionar a sus seguidores, incluida a la madre de Álex, Ana Obregón. Se trata de una foto inédita de sus tres hijos juntos: Clemente, Álex y Ginevra, el día en el que esta última acababa de nacer, entonces era 2016: "Los 3 Lequio. La única fotogorafía que tengo de los tres", escribía en el pie de foto revelando la importancia y el especial cariño con la que guardaba ese recuerdo.

Una publicación que no ha tardado en llenarse de comentarios y, como siempre, Ana Obregón no ha tardado en mostrarle su apoyo respondiendo con un emoji de un corazón. También han sido otros de sus compañeros de profesión como Pepe Del Real y Carmen Corazzini quienes han comentado : "Gran legado". Por su parte, Cristina Tárrega ha manifestado que es "la única y la más bonita de todas".

"No sé hacerlo"

A principios de febrero y coincidiendo con el día Mundial contra el Cáncer, Ana Obregón presentaba la fundación que lleva el nombre de su hijo. La televisiva se ponía al frente de las cámaras y con mucho valor transmitía un importante mensaje: "La felicidad de haber conseguido uno de los sueños de mi hijo y por otro el infinito dolor de su ausencia", decía.

Unas palabras que más tarde, el televisivo quiso agradecer, admitiendo que a él le cuesta más hablar de su hijo: "Yo no sé hablar de mi hijo, no lo sé hacer y no lo voy a hacer, para eso está Ana que lo hace de maravilla".

Su compañera de profesión, Ana Rosa Quintana también se mostraba muy comprensiba y reconocía que más bien es porque él "no puede". A punto de llorar, quiso apuntar: "Por que no sé hacerlo. Ana es mucho más valiente que yo".