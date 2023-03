First Dates, el programa de citas de gran éxito de Cuatro, ha vuelto a dejar a muchos espectadores con la boca abierta. En el programa de la noche del martes acudieron dso jovencitos comensales como Irene y Rafa, pero quienes más llamaron la atención fueron Vanesa y Abel.

La colombiana, una stilista de 32 años, ya quiso dejar claras sus prioridades desde el principio, antes de conocer quién sería cu compañero de mesa esa noche. Pero sus resuisitos dejaron de piedra a la propia presentadora Elsa Anka, sustituta de su hija, Lidia Torrent, y una de las conductoras del formato junto a Carlos Sobera.

"Lo que debe de tener un hombre para enamorarme es dinero", aclaró Banesa. Aunque lo dijo entre risasy aseguró que ella no es tan materialista, explicó que no podría estar con "un pobre arrastrado" o con un hombre "tacaño"; aclarando que sus condiciones tienen un motivo cultural.

Además, tenía claro que no quería tener ninguna cita con un latino. Aunque ella era colombiana explicó a Anka que los latinos ya le han causado problemas en anteriores relaciones. Un ejemplo de alguna de sus tortuosas experiencias fue un accidente que tuvo al volante por beber.

"Él es fácil de manejar"

Vanesa puntualizó que había pasado por un episodio de despecho amoroso, pero tuvo consecuencias más serias para ella, provocándole cierta cojera que aún perdura.

Por si esto fuera poco, la comensal confesó a las cámaras que su cita no había sido para nada lo que esperaba, además de considerar que Abel parecía colombiano, también opinó que, en cuanto a su físico, era algo "feíto".

"No sé cómo él puede creer que puede salir conmigo, y no es que yo me crea mucho", comentó Vanesa. Quzá por eso, aunque ella no mostró ninguna ezperanza de que se volviera a repetir, sí quiso darle alguna esperanza a su cita: "Suena mal lo que voy a decir, pero es fácil de manejar".

Lo que ella no parecía esperar es que Abel le diera calabazas, y es que al hostelero no le hizo ninguna gracia la forma de pensar o actuar de la estilista, quien dejó caer que estaba acostumbrada a dejarse invitar en las citas. "No es la mentalidad de una chica que quiero tener a mi lado", expresó Abel.

El final de esta cita de First Dates fue de todo menos inesperado y, al final, aunque Abel finalmente pagó la cena, terminó cada uno por su lado.