La brutal confesión de Brendan Fraser sobre ‘The Whale’ y el día que casi muere en ’La Momia’

La visita de Brendan Fraser al talk show de Kelly Clarkson nos dejó casi un sin fin de titulares de la mano del intérprete que encabeza todas las apuestas para llevarse este año el Premio Oscar. El estadounidense realizó durante el programa una brutal confesión sobre su papel en The Whale (La ballena) y sobre el día en el que casi muere durante el rodaje de La momia.

Por ser este uno de los más impactantes y desconocidos hasta la fecha, empezaremos por esta anécdota que ahora recuerda con una sonrisa pero que fue uno de los episodios más angustiosos de su carrera. Así lo recordaba el artista: "Estaba de puntillas con la soga al cuello y el director vino atropellado y me dijo: 'Hey, no parece que realmente te estés asfixiando'. A lo que respondí: 'De acuerdo, bien. Una toma más, hombre'".

Sin embargo, la situación no iba a ser tan sencilla como repetir una escena y soltar el diálogo: "El tipo que sostenía la soga encima de mí empujó un poco más alto y yo estaba sobre los dedos de mis pies. Ese día estuve a punto de asfixiarme. Lo siguiente que recuerdo es que mi codo estaba en mi oído y el mundo estaba de lado. Había grava en mis dientes y todos estaban muy callados. Todos menos el director de especialistas que me dijo: 'Felicidades y bienvenido al club. A Mel Gibson le pasó lo mismo en 'Braveheart'".

No fue la única vez que fue ovacionado por su trabajo. El actor también confesó los esfuerzos que le supuso meterse en el papel del protagonista de The Whale: Charlie. "Los trastornos alimentarios son diabólicos, y Charlie tiene un trastorno alimentario. Tienes que tener respeto por una enfermedad, y Charlie no lo ha reconocido, no lo ha abrazado y no lo tiene en cuenta. No es alguien que tenga ganas de morir. Él es alguien que ha pasado por una gran cantidad de confusión emocional, y la comida como medicina es la medicina equivocada para lo que realmente lo está enfermando; eso solo está tratando de llenar el vacío del trauma, y ese trauma está representado por el tamaño del cuerpo que lleva consigo" explicó el intérprete que se apuntó a terapias comunales de la Obesity Action Coalition.

"Este tipo está sufriendo mucho, así que cuando su trastorno alimentario le da un golpecito en el hombro y le dice: ‘Tú te encargarás de mí ahora’, es impotente, al igual que los problemas de abuso de sustancias, el juego, el sexo" reconoció Brendan Fraser. "He hecho estas preguntas específicas a los médicos sobre los trastornos alimentarios y, sí, son las mismas vías neuronales las que nos provocan el subidón de dopamina".