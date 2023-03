Así es Aysegül Çınar, la nueva actriz que interpreta a Lila Argun en ‘Pecado Original’ (Antena 3)

Pecado Original ha conseguido revolucionar a los amantes de las series turcas y ha llegado a las pequeñas pantallas con un solo objetivo, quedarse. Cuando todo apuntaba a que Tierra Amarga estaba llegando a su fin después de más de nueve meses de emisión, Antena 3 ha dado un giro a sus planes y, además de darle un hueco a esta nueva telenovela, ha alargado el desenlace de la historia de Hilal Altinbilek, Fikret y Zeinep.

La nueva serie está llena de dramas, romances, lujos y ambiciones. La vida de dos hermanas será lo que guíe esta nueva trama: Zeynep, a quien ya pudimos conocer, es una de las protagonistas que se caracteriza por ser muy inocente y no tolerar las injusticias. Mientras tanto, lucha por sobrevivir a las injusticias de su hermana y por llegar a fin de mes.

Pero los entresijos de la familia también nos lleva a Lila Argun, una de las hijas de Halit que, en este caso es fruto de su segunda esposa. Ambos se ven de forma habitual y mantienen muy buena relación, igual que con su tío Alihan, con quien su relación es como la de dos hermanos. Pero, ¿qué hay detrás de Lila Argun, también conocida como Aysegül Çınar?

Conoce a Aysegül Çınar

Con tan solo 23 años, Aysegül Çınar es una actriz y modelo que está empezando su carrera dentro del mundo de la interpretación y no lo está haciendo de cualquier forma. Según se ha podido conocer a través de varios medios, su primer trabajo fue en 2018 en Pecado Original.

No obstante, esta primera toma de contacto con las cámaras no fueron en valde y eso le llevó a formar parte de Masal Satosu: Sihirli Davet. Más tarde, también ha aparecido en Cengiz Semercioglu ile Sabah Sohbeti. Pero no solo ha debutado como actriz, Aysegül ha sido imagen de varias marcas publicitarias en los últimos años ejerciendo como modelo.

Pero si hay algo que nos ha permitido conocerla más en profundidad han sido las redes sociales. Çınar es una amante de las plataformas digitales, especialmente de Instagram donde acumula más de 300 mil seguidores. Es ahí donde nos ha abierto las puertas de su lado más personal, donde comparte fotos de su día a día, de sus proyectos profesionales que comparte con mucha ilusión e incluso nos permite ver su lado más cercano con sus fans.