Bad Gyal aclara si hay sesión con Bizarrap: “Me ha llamado”

A estas alturas todo el mundo quiere colaborar con Bizarrap. El productor argentino se ha convertido en uno de los artistas más aclamados y solicitados del momento. Sin ir más lejos, su última colaboración junto a Shakira, la sesión 53, ha roto todo tipo de récords. ¿A estas alturas quién no ha dicho eso de "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan"?

Pero hay una sesión de Bizarrap que nos morimos de ganas de escuchar. La de Bad Gyal. Eso si, todavía no se ha dado. Esta semana, ha desvelado en una entrevista con Flaix Fm si ha grabado algo con el productor argentino. Y es que la cantante de Chulo pega muchísimo en una sesión del argentino.

"¿No te ha llamado Bizarrap?", le pregunta el presentador. Bad Gyal sonríe y empieza a hablar: "Sí, me ha llamado". Es entonces cuando la artista responde lo que todo el mundo quiere saber: "Si me estás preguntando si hay session, no hay session".

La razón por la que todavía no hay session

Cuando el presentador le pregunta si es porque ella no quiere, Bad Gyal ha respondido lo siguiente: "No es eso. No es todo tan fácil". Además, la artista ha hecho referencia al tema que se ha marcado con la de Barranquilla: "Ahora iba a salir el tema con Shakira. Ahora es todo el hype. Pues ya está. ¿Ahora qué pinto? A cada uno le toca cuando le toca".

Con estas declaraciones, la intérprete de Nueva York deja claro que quiere sacar una sesión con el productor argentino. Eso sí, le gustaría que fuese más adelante, cuando el hype de su sesión con la colombiana haya bajado. Y es que menuda responsabilidad tiene el artista que le toque sacar sesión después de Shak.