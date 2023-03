Cristina Pedroche “vuelve al cole” con un outfit inspirado en Lola Índigo y RBD

Después de anunciar su embarazo, Cristina Pedroche se ha mostrado más natural y sensible que nunca en las redes sociales. De hecho, abrió su corazón y confesó a sus seguidores que estaba dudosa sobre si compartir o no los detalles de esta nueva y emocionante etapa de su vida. Pero tras la respuesta masiva de los internautas, la presentadora de Password no ha dudado en hacerles partícipes de esta felicidad.

Las redes han seguido siendo testigos también de los innumerables modelitos que la madrileña posa a diario. Y es que gracias a la grabación de los programas del concurso que presenta, hemos podido ver una gran variedad de ellos.

Pues bien. Ahora Cristina lo ha vuelto a hacer. Ha publicado uno de sus outfits más recientes y a muchos ha recordado a Lola Índigo en La Niña de la Escuela y a los protagonistas de RBD. Pedroche luce un conjunto al más puro estilo de una colegiala con una corbata negra, una camisa blanca y una falda negra corta. "Vuelta al cole", dice la joven en la descripción de la galería de fotos.

Como era de esperar, ha provocado un auténtico aluvión de comentarios al respecto, incluido el halago de su chico Dabiz Muñoz. "Pero vaya pibonako", dice junto a unos corazones rojos. "Me tragué 440 episodios de «Rebelde» para verte y no te vi", añade otro usuario. "Soy aquella niña de la escuela... Preciosa siempre", dice otra.

El sexo de su bebé

Como mencionamos en líneas anteriores, Cristina Pedroche se muestra más ilusionada que nunca en las redes. Hace unos días, incluso, desvelaba el sexo de su bebé con el conocido chef madrileño. "Es un amor que no puedo explicar", decía, revelando que van a dar la bienvenida a una niña.

La cuenta atrás para la llegada de la primogénita de Cristina y Dabiz ha comenzado. Ahora es cuestión de tiempo y de paciencia, pero mientras tanto seguiremos pendientes de todo lo que nos cuentan a través de las redes.