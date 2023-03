¿Quién es Jonan Wiergo? El influencer que deja las redes para ir a ‘Supervivientes’

La nueva edición de Supervivientes está a punto de arrancar. Quedan horas para ver como todos los concursantes del programa más extremo de Telecinco saltan desde el helicoptero en busca de aventuras, superación y listos para enfrentarse a todas las adversidades que se presenten durante su estancia en Cayos Cochinos.

En los últimos meses, el reality de Mediaset ya ha desvelado algunas novedades de esta edición. Entre las más sonadas la ausencia de Lara Álvarez en Honduras y el nombre y apellido de quien se pondrá al frente para sustituirla: Laura Madrueño. También ha sido el casting de este año el que ha dado de qué hablar. El ficha de los hijos de Raquel bollo, Manuel y Alma, y al que se suma Gema Aldón, hija de Ana María Aldón. También algunos rostros provenientes de La Isla de las Tentaciones como Katerina o Diego Pérez, entre otros. Algunos nombres te sonarán, pero otros son totalmente desconocidos para la audiencia, que no para los amantes de las redes sociales.

¿Quién es Jonan Wiergo?

Seguramente sea uno de los rostros más desconocidos de esta edición, pero Jonathan Beltrán Wiergo tiene un gran recorrido en redes donde se le conoce como Jonan Wiergo. Con apenas 25 años, el influencer español ya acumula medio millón de seguidores en Instagram, entre ellos rostros tan conocidos como Dulceida y Paula Gonu.

En sus redes sociales, Jonan se ha vuelto un experto en mostrar su estilo de vida vegano, de hecho quizás eso sea lo que le llevó a abrir un restaurante vegano en 2020 en Valencia, Wakame. Ya ha confesado que intentará prescindir de los peces en el reality para poder alimentarse, algo que le causa gracia porque una de las preguntas que más a menudo se le hace a un vegano es: "'¿Y si estuvieras en una isla desierta?' Pues bueno, ya tenéis el experimento", explicaba a sus seguidores.

Wiergo también es un amante de los animales y reivindica los derechos de las personas LGTBI. Mantiene una relación con Christian Tomás, con quien sumará seis años durante su estancia en la isla. Además de su faceta como influencer y emprendedor, también tiene la de escritor, y es que en 2018 lanzó su primer libro 100 veces por segundo.

Ahora emprende esta nueva experiencia como concursante de Supervivientes, algo que le hace especialmente ilusión: "Lo llevo esperando mucho timepo, lo voy a dar todo, estoy muy feliz y espero que me apoyéis a tope", expereaba. Pero no lo cierto es que no es la primera vez que lo hemos visto en televisión...

Su pasado televisivo

Era en 2016 cuando Jonan se sumaba a la experiencia de Pekín Express, el programa presentado por Cristina Pedroche en el que un grupo de aventureros competía en parejas por sobrevivir con tan solo un euro al día. Para esta aventura Jonan eligió a Priscila Hernández, también influencer, como pareja.

Pero la cosa no queda ahí, en 2022 dio el salto a Netflix como coach en el reality A Quién le gusta mi follower. Ahí tres influencer ayudan a sus seguidores a elegir entre diferentes parejas con la esperanza de convertir el amor en redes en amor real.