Silvia Alonso calla bocas en 'La Resistencia' y zanja con una frase las bromas por su relación con Broncano

No es la primera vez que la actriz Silvia Alonso acude al programa del late night de Movistar+ La Resistencia. La última vez que pisó ese peculiar escenario del en el Teatro Arlequín de Madrid ya tuvo que tragar con las continuas pullas y bromas que el público y los colaboradores del programa soltaban por su relación (más que conocida) con el presentador, David Broncano.

Este miércoles por la noche, la intérprete de Salamanca volvió a visitar el plató para promocionar el estreno en Netflix de la nueva serie que protagoniza, Eres tú, una comedia romántica de Alauda Ruiz de Azúa (Goya a la mejor dirección novel por Cinco lobitos).

Bajo este pretexto, la joven actriz se presentó ante la mesa de Broncano, aunque en esta ocasión estuvo sola ante el peligro. Sin embargo, pese a que las bromas, los vítores y aplausos del público para que Alonso y Broncano se besaran, la actriz supo manejar la situación bastante bien con tan solo una frase.

La lapidaria frase Silvia Alonso en La Resistencia

Durante una de las inverosímiles pruebas que muchos invitados tiene que pasar cuando visitan La Resistencia, Silvia Alonso se colgó del techo con una cuerda y arneses; a partir de ahí, ni ellos mismo pudieron evitar las risas.

Cuando el público empezó a corear "¡que se besen!", Ricardo Castella trató de calmar los ánimos con una broma: "Si esto no lo pedisteis cuando vino Bertín Osbonre, hoy tampoco". Pero su intento no dio resultado y los asistentes seguían con el "salseo".

Al final, fue un hombre mayor que se encontraba en la primera fila, 'el abuelo', quien quiso saber a qué venía tanto jaleo y, al saber de la relación entre Alonso y Broncano se mostró dudoso. "Dice 'las ganas que tienes'", soltó.

Así, pese a las risas de la gente y del propio David Broncano, Silvia Alonso zanjó el asunto y las bromas con una única y lapidaria frase: "Que sí, que me come el coño".

La pregunta del sexo: "¿Contesto por los dos?"

Como cabía esperar, uno de los momentos que más estaban esperando los asistentes era el de las preguntas típicas de La Resistencia: cuánto dinero tienes y cuántas relaciones sexuales has tenido.

En la última visita de Alonso al programa, Broncano ya adelantó que no haría esa pregunta a la invitada para no caer en el morbo, pero en esta ocasión sí se atrevió para darles un capricho. "Da el dato rápi do y nos vamos", instó el presentador.

"¿Contesto por los dos?", respondió a su vez la actriz, a lo que Broncano soltó: "Contesta lo tuyo y yo ya...". 2Pues esta semana, la verdad es que...", empezó a decir ella mirándole antes de añadir: "Bueno, ayer se compensó".

Pero, al final, la de Salamanca dio un dato (al azar) para acallar: "85 veces". "Claro, si son 85 veces se deja, ¿no?", respondió con sorna Grison ante el comentario de Broncano de que eso después se cortaría.