La habilidad oculta de María Pedraza que tiene mucho que ver con Sara Socas

De María Pedraza sabemos que se formó como bailarina antes de descubrir su otra gran pasión y convertirse en una de las actrices más populares de su generación. Se dio a conocer en La casa de papel, aunque la fama le vino dada con la primera temporada de Élite. Después hizo cine. En la película Las niñas de cristal, incluso, pudo unir danza y lo de ser actriz. Solamente le faltaba una voz prodigiosa para ser lo que Paquita Salas llama actriz 360, aunque en su próximo proyecto de ficción, Urban. La vida es nuestra, también ha tenido que cubrir esa otra disciplina.

La nueva serie de Prime Video que produce Mediaset España cuenta la historia de dos amigas decepcionados con el futuro que se les prometió en Madrid que terminan en Málaga adentrándose en el mundo del urbano. Lola y Yanet son las dos grandes protagonistas de la serie. Yanet (Asia Ortega) es la que canta, la que quiere ser una superestrella; Lola (María Pedraza) viene de familia adinerada y se siente una incomprendida, pero comparte con Yanet su pasión por la música.

Asia Ortega, María Pedraza y Bernardo Flores, protagonistas de 'Urban. La vida es nuestra' / Mediaset España

Esto, lógicamente, exige a María Pedraza ciertas capacidades vocales que desconocíamos que tenía. Y las tienes, desde que era pequeña. Así lo cuenta en LOS40 la propia actriz. "Me metía en mi habitación y cantaba karaokes", explica. "Mis padres me dijeron que cuidara la voz, pero en ese momento estaba más dedicada al baile y al final no pude educar la voz. Luego vienen los sueños, como esta serie, y me toca cantar". Y aclara: "Aunque mi personaje, en realidad, no canta, hace batallas de gallos".

“Me he inspirado en Sara Socas”

Para esta Lola que el público va a poder ver en Urban. La vida es nuestra, María Pedraza se ha fijado en un referente dentro de la competición del 'freestyle'. Una mujer con nombre propio que ha conseguido hitos importantísimos dentro de este universo mayoritariamente masculino. "Me he inspirado en Sara Socas. Para mí es una inspiración, me encanta", desvela.

María Pedraza ha construido el personaje en base al comportamiento, los gestos y el estilo artístico de Sara Socas. Para todo ese proceso de creación no pudo mantener una conversación en profundidad con la intérprete, aunque sí hablaron y quedaron en pagar más pronto que tarde esa cuenta pendiente. "Le escribí por Instagram, pero no me pudo ayudar porque estaba muy liada y nosotros teníamos poco tiempo para los preparativos. Lo que sí me dijo es que en algún momento, si hago otra cosa parecida, quiere sentarse conmigo para ayudarme", explica. "Para hacer a Lola me he visto muchos vídeos suyos. Sara Socas llega y lo revienta. La ves y de primeras no te esperas que tenga tanta fuerza", cuenta Pedraza. "Me inspiré precisamente en eso. No esperas que Lola haga lo que hace y, de repente, zas".

Sara Socas en la final de FMS Freestyle Master Series / Getty Images/Aldara Zarraoa

Por el momento tendremos que esperar hasta nuevo aviso para descubrir ese otro talento de María Pedraza. Además, existe la posibilidad de que esas canciones originales que va a interpretar el trío protagonista, Asía Ortega, Bernardo Flores y Pedraza, se puedan explotar comercialmente en las principales plataformas de streaming. ¿Quién sabe? Puede que dentro de unos meses entremos a Spotify para escuchar una canción de María Pedraza en su versión más hiphopera.