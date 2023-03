Ivy Queen y su empoderado discurso en los Billboard Women in Music: “No os quedéis calladas cuando algo duele”

Ivy Queen es historia de la escena de la música urbana, y eso es indiscutible. Asentó las bases de la presencia de la mujer en la industria del reggaeton, que hace unos años era prácticamente nula, para abrir un camino a todas aquellas que querían convertirse en estrellas del género.

Por esto y por su labor como referente del empoderamiento, la artista ha sido una de las premiadas de los Billboard Women in Music, unos galardones que rinden homenaje a la figura de la mujer en la industria de la música. Bad Bunny ha sido el encargado de entregarle el Premio Icono a una de sus mayores inspiraciones. "Ella me dio la fuerza para ser yo mismo", decía sobre el escenario.

Una Ivy Queen radiante con un vestido plateado se ha ganado el aplauso de las presentes y de los espectadores con un empoderado discurso frente al micrófono de este importante evento. "Cuando me enamoré de la música, me encontré luchando constantemente para ganarme mi lugar, para ganarme mi propio carril y para encontrar mi propia identidad entre los chicos”, ha dicho. “El movimiento era underground, entonces se convirtió en reggaetón. Viajé por la isla de Puerto Rico midiendo mis habilidades contra raperos hombres. Las barras se convirtieron en mi mecanismo de defensa. A través de las letras alenté a otras latinas que me rodean a no dejarse pisotear y a no quedarse calladas cuando algo duele", añade.

Ivy Queen en los Billboard Women in Music 2023 / Christopher Polk (Getty Images)

Pero eso no es todo. La artista ha querido hacer un llamamiento a todas las mujeres latinas "y de la industria para que no permitan que otros" las separen y las dividan más. "Mantengámonos auténticas, mantengámonos saludables, caminemos con gracia, riamos más, pero también recordemos que la belleza es una actitud mental", añade. "Y dicho esto, por favor, señoras, no se vayan a la cama con maquillaje esta noche, ¿ok?", concluye con un toque divertido.

Pensar en Ivy Queen es pensar en inspiración, poder y confianza en una misma. Para ella no fue fácil, pero nunca dejó que la pisaran y por ello se ha convertido hoy en día en el ídolo en el que muchos se inspiran.

Otra de las galardonadas de la noche de los Billboard Women in Music ha sido Rosalía, que ha recogido su premio a Mejor Productora del Año. "El trabajo de un productor es un trabajo en la sombra, no es muy divertido… son 15 horas al día trabajando en un sonido", ha dicho emocionada.

¡Que viva la música y que viva la figura de la mujer!