“Lana del Rey, te amo” es el grito de Rosalía en los Billboard Music In Women que deja clara su conexión

Se han entregado los Billboard Music In Women y Lana del Rey se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la noche al recibir el premio visionario de manos de la mujer del año pasado, Olivia Rodrigo.

Mientras la estaba presentando, la Lana no ha dudado en dedicarle un “te quiero mucho” a la joven cantante con la que demostró tener muy buena sintonía durante toda la noche.

“No puedo decirles cuánto significa que alguien que escribió Drivers Licence esté a mi lado”, fue lo primero que dijo tras recoger su premio. Luego, se dirigió a la mujer del año 2023: “SZA, desde el momento en el que te escuché, supe que quería conocerte”.

Lana del Rey, la BFF de Rosalía

También se acordó en su discurso de Rosalía, a la que llamó Rose y de la que dijo que era asombrosa: ""Sería una gran merecedora del premio a Mujer del año, Rose, es asombrosamente increible". Y es que durante la noche también demostraron haber conectado mucho.

Las pudimos ver fotografiarse juntas y Rosalía también tuvo palabras para ella cuando recibió su premio a productora del año. Pronunció su discurso que terminó con un “Lana del Rey, te quiero”, que no ha tardado en viralizarse.

ROSALIA Y LANA DEL REY SIENDO AMIGUÍSIMAS ESTE ES MI MUNDO pic.twitter.com/xmtVMZPOtU — R (@roberguit00) March 2, 2023

14 años de carrera

En cuanto a Lana del Rey, hizo una reflexión sobre cómo han evolucionado las cosas en estos años. “No tengo exactamente una visión a largo plazo, pero si tienes curiosidad, estoy muy, muy feliz. Cuando lancé mi primer álbum hace 14 años, las aguas no estaban tan cálidas. Estoy muy feliz por todos los que sienten que es un momento maravilloso en la cultura para ser ellos mismos y expresarse. No se sentía así en 2008”, expresó sobre la evolución que ha habido en esta década y media que lleva dedicándose a la música.

“Siento que ser feliz es el objetivo final, así que lo hice”, terminó diciendo. Desde luego está en un momento dulce. Ha colaborado con Taylor Swift en Midnights, ha aportado un tema a la segunda temporada de Euphoria y está a punto de lanzar nuevo álbum este 24 de marzo, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd. Será el cuarto disco en menos de cuatro años.

Percances

No todo fue maravilloso para Lana del Rey que, durante su discurso, vio cómo fallaba su micrófono, algo que muchos han querido criticar en redes sociales.

Lo importante es el empoderamiento de las mujeres que cada día es más evidente.