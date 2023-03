Así suena ‘Mother’, la nueva canción de Meghan Trainor

Aunque todavía seguimos enganchados al temazo Made You Look de Meghan Trainor, tenemos ganas de escuchar nueva múisca de la estadunidense. Y es que ya hemos oído todas las versiones de este temazo: desde su versión con Kim Petras hasta la Speed Up, pasando por la instrumental. De verdad, existen todas estas versiones y están recogidas en su propio EP (Made You Look Again).

Ahora, para sorpresa de sus fans, Meghan ha compartido en sus redes sociales un adelanto de su próximo single. Se trata de Mother y tenemos que reconocer que tiene todos los ingredientes para triunfar. Una letra divertida, un ritmo pop pegadizo y la esencia de sus canciones.

Tras lanzar Taking It Back en 2022, su cuarto álbum de estudio, Meghan empieza una nueva era musical de la mano de Mother. La compositora estadounidense ha compartido un vídeo muy divertido junto a su marido Daryl Sabara y su amigo Chris Olsen en la cocina de su casa bailando el tema. Ella en el centro, empoderada, empieza a cantar.

Una letra empoderada

Para la ocasión, Meghan ha apostado por una letra muy empoderada, donde deja claro que está cansada de que le hagan mansplaining (una explicación con tono paternalista que las mujeres sufren por el hecho simplemente de serlo): "I am your mother/ You listen to me/ Stop all that mansplainin'/ No one's listening/ Tell me who gave you permission to speak?/ I am your mother/ You listen to me". (Soy tu madre/ Escúchame tú/ Déjate de explicaciones de hombre/ Nadie te escucha/ Dime quién te ha dado permiso para hablar.../ Soy tu madre/ Escúchame tú)

Otra curiosidad de la canción es que samplea un clásico de 1954 en el estribillo: nada más y nada menos que Mr. Sandman de Pat Ballard.

Por supuesto, y teniendo en cuenta que Made You Look se convirtió en un hit gracias a TikTok, Meghan ha animado a sus seguidores y seguidoras ha compartir sus propios vídeos con el audio del estribillo de Mother.

De hecho, ha asegurado que va a estar muy atenta a todo lo que suban. De moomento, la cantante no ha anunciado la fecha de lanzamiento del single. Tendremos que esperar para conocerla.