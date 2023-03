La RAE da marcha atrás y devuelve el acento gráfico a 'solo', pero con una condición

Los más nostálgicos de la ortografía estan hoy de enhorabuena. La Real Academia Española (RAE) ha dado marcha atrás y devolverá el acento gráfico a la plabra 'solo' que ya se retiró hace 13 años. Eso sí, los catedráticos imponen una condición gramatical para volver a adornar este adverbio que para muchos españoles llevaba 'desnudo' mucho tiempo.

Así lo han confirmado fuentes del pleno de la Academia de la Lengua en declaraciones a Efe, que finalmente han cedido ante las peticiones, especialmente por parte de escritores, que reclamaban la "despenalización" del uso de la tilde.

La tilde de 'solo' en casos de ambigüedad

Ahora bien, el regreso de este acento gráfico no viene sin más. La RAE ha querido hacer esta concesión y cambiar así la redacción del Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD), pero ha impuesto una condición.

Hasta ahora, la palabra 'solo' — tanto el adverbio (como solamente) como el adjetivo — no debía llevar tilde, siguiendo con las reglas de acentuación y la norma impuesta en 2010 que tantos reproches levantó.

Uno de los académicos que más se revolvió ante esta decisión (confusa para muchos) fue Arturo Pérez-Reverte, quien hoy ha celebrado esta pequeña victoria: "A veces se ganan viejas batallas". Pero en su día, se negó a renunciar a la tilde de 'solo', como demostró abiertamente muchas veces.

Sin embargo, la RAE ha accedido a devolverle el acento gráfico siempre que en la frase escrita se perciba ambigüedad, es decir, cuando poner tilde en 'solo' evite confusión en el significado del enunciado.

Por lo tanto, la palabra 'solo' seguirá, oficialmente, sin llevar el acento gráfico en la primera vocal, pero se admitirá en textos en los que, para aclarar el contexto, se incluya.

'Este', 'Esta'...también recuperan la tilde

'Solo' no será la única palabra que se verá vestida con su acento en los textos escritos. La Real Academia Española ha expandido el cambio de su propia norma también a los pronombres demostrativos 'este', 'esta', estos' y 'estas' en los mismos casos que se aplicarán a 'solo'.

La regla para estos pronombres por parte de la RAE es la siguiente: "Se recomienda no tildar nunca los pronombres demostrativos (este, esa, aquellos...). Aun así, pueden tildarse si hay riesgo de ambigüedad por poder interpretarse también como determinantes. Si no hay riesgo de ambigüedad, no está justificada la tilde".