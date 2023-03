Selena Gómez vuelve a TikTok para contestar el guiño que le ha hecho Lizzo en su concierto de Milán

Aunque a finales de febrero Selena Gómez anunciaba a sus seguidores de TikTok que abandonaba la plataforma en medio de la polémica con Hailey Bieber, alegando ser "demasiado mayor" para esta red social, lo cierto es que la cantante no se ha borrado la aplicación.

Como hacemos muchos, ella sigue perdiéndose entre los clips que le recomienda el algoritmo a pesar de no publicar nada. Y hemos podido saberlo gracias al último post de Lizzo. La intérprete de About Damn Time aprovechaba su último estilismo para su concierto de Milán para recordar uno de los momentos más virales de Selena en su época Disney.

En 2007, la cantante de Calm Down asistió a un evento con un toque azul en su cabello. Unas mechitas que completaban su look y cuyo resultado entusiasmaron tanto a la joven de aquel año que se mostró en sus declaraciones a la prensa. "¡Tengo un poco de azul por aquí! (¿Cuál es la inspiración?) No sé... Me gustaba salirme un poco de los márgenes y destacar algo diferente en mi pelo, especialmente para la fiesta de Teen Vogue", expresó la joven en su día.

Es por eso que Lizzo ha querido hacerle un guiño a su colega de profesión al utilizar una peluca del estilo. Antes de su show, se ha grabado un TikTok haciendo lip sync de ese mismo instante. Un clip de nueve segundos al que Selena no ha dudado en reaccionar con un corazón azul.

El vídeo de Lizzo acumula más de un millón y medio de reproducciones y más de 334K likes. Entre los comentarios, dos palabras se han repetido con fuerza: "Team Selena". Parece que el fandom de la de Detroit se ha posicionado y han adorado su nueva apuesta capilar.