El comentario de Jonan Wiergo sobre Raquel Mosquera en ‘Supervivientes 2023’, de lo más divertido del programa

Una de las primeras novedades de Supervivientes 2023 ha sido ver a los concursantes nominar a sus compañeros en Madrid antes de comenzar su aventura en Honduras. De esas primeras votaciones salieron cinco personas que están viviendo el comienzo del concurso de otra manera.

Bosco Blach, Sergio Garrido, Artùr Deinese, Raquel Arias y Raquel Mosquera han formado el grupo de Tierra de Nadie que, de momento, vive al margen del resto. Han volado por separado a Honduras y vivirán estos primeros días como inmunes en una playa inhóspita.

Uno de los privilegios que han tenido los cinco primeros votados por sus compañeros es ver lo que el resto han ido diciendo de ellos sin que lo supieran. Muchos hablaron de Bosco y de que les parecía un poco sobreactuado y con ganas de hacerse el guay.

También ha habido salseo para Raquel Mosquera a la que no le han hecho mucha gracia los comentarios que ha hecho sobre ella Jonan Wiergo, el gran amigo de Dulceida.

El análisis de Jonan

“Creo que Raquel Mosquera es calculadora”, le decía a Gema Aldón. “Yo es que no la conozco, no sé más de ella que lo que he visto en Sálvame”, contestaba la hija de Ana María Aldón.

“Yo lo único que he visto de Raquel Mosquera en mi vida, son memes. Para mí es como una Aramís Fuster en plan… te lo juro, es que son los memes que yo he visto toda la vida”, seguía comentando sobre ella poco después con sus compañeros.

“Si me parezco a Aramís Fuster, no pasa nada, no hay ningún problema, pero vamos, no veas cómo se arrimaba a mí y no me paraba de hablar cuando yo me senté ahí”, reaccionaba Raquel a lo que había escuchado.

“Cuando nos conozcan más, o cambiarán de opinión o seguirán con la suya”, reflexionaba sobre la falta de tiempo que han tenido para conocerse de verdad. Aunque aseguraba que más calculador es el que dice no conocerte y realmente sí te conoce.

“Ese es el rol que lleva de que no te conoce y te conoce de sobra. Un influencer que está todo el día en las redes mirando”, decía un enfadado Sergio Garrido que tampoco entendía las palabras de Jonan.

Eso sí, el influencer ha provocado las risas de gran parte de la audiencia que le han convertido en uno de sus grandes favoritos de la edición.

Claro que esto no ha hecho más que empezar y todo puede dar un giro de 180 grados.