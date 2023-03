‘Supervivientes 2023’: División de grupos, primeros nominados y saltos en el helicóptero

Supervivientes 2023 ha comenzado y lo ha hecho con tradiciones y novedades. Jorge Javier Vázquez entraba a plató con ceja partida, sin gafas y con chaqué y ahí llegaba la primera revolución en redes. Luego llegaba su saludo a Laura Madrueño que se estrenaba en el reality sustituyendo a Lara Álvarez y lo hacía con un aprobado alto.

Pero más allá de las novedades, también se han cumplido muchos de los rituales que esperaban los seguidores del programa. Para empezar, hubo saltos en helicóptero que nos dejaron grandes momentos.

Katerina Safarova hiperventilando y negándose a cumplir con la petición del presentador de dedicar su salto a Gorbachov. Asraf Beno con lágrimas en los ojos por la emoción. Diego Pérez emocionado por poder vivir su sueño. Adara Molinero recibiendo las bonitas palabras de apoyo de Jorge Javier. Gema Aldón con salto aeróbico. O Ginés, sufriendo por saltar y no saber nadar.

Aunque, sin duda, el salto más complicado ha sido el de Patricia Donoso que se lo ha pensado mucho y hasta que el helicóptero no ha bajado todo lo posible, no se ha decidido a dar el salto.

La audiencia ha podido votar por su salto favorito y han elegido el de Adara, Gema y Ginés que se han llevado una recompensa.

División de grupos

Después, ya en la playa, llegaba el bautizo en el barro al que ya nos hemos acostumbrado y que deja a los concursantes con su peor cara toda embadurnada de tierra. En esta ocasión servía para dividir a los doce concursantes en dos grupos. El equipo rosa quedó formado por Diego, Gema, Adara, Jaime, Patricia y Manuel. El equipo rosa, quedaba, por tanto, con Ginés, Arelys, Asraf, Jonan, Katerina y Alma.

Quedaban en Tierra de nadie los cinco concursantes que fueron votados por sus compañeros en Madrid: Raquel Mosquera, Sergio Garrido, Bosco Blach, Artúr Deinese y Raquel Arias. En la playa tuvieron su primer juego de recompensa, con baño de barro, para poder hacer frente a su inhóspita playa.

Pero quedaba saber, cuál de los otros dos grupos iría a Playa Royale y cuál a Playa Fatal. Se decidía sumando los tiempos que habían tardado cada uno de ellos en hacer la prueba del barro. Ahí ya se olían el percal porque a Ginés le había costado mucho superar la prueba. De hecho, Laura informó de que había batido un record tardando más de cinco minutos.

El equipo rosa sumaba 14 minutos 20 segundos y el azul, 10 minutos 57 segundos, lo que les envía directamente a la playa más cómoda del concurso. Los que menos habían tardado en hacerla, Katerina y Manuel, se convertían en los respectivos líderes de sus equipos.

Primeras nominaciones

Ya separados por grupos, les tocaba nominar. Ha empezado Playa Royale. Diego Pérez abría las nominaciones con su voto a Adara. “Es la persona con la que menos me he relacionado y aparte me nominó ella en Madrid", explicaba.

“He nominado a Patricia. Tengo buena relación con ella, me divierto mucho, aunque le tengo un poco de miedo para algunas cosas. Pero estoy pensando en la supervivencia y no sé si va a ser capaz de cumplir todas las funciones. Veo que le van a costar ciertas cosas a priori, todo lo que sea pescar, las tareas físicas…", exponía Jaime Nava.

A él le daba su voto Gema Aldón. “No hemos llegado a congeniar del todo y hay algo que no…", decía. Adara le devolvía el voto a Diego, “no hablamos, es la persona con la que menos he hablado y le veo todo el rato observando y analizando todo".

Patricia Donoso también le devolvía su voto a Jaime. “Es muy pasional y muy vehemente en sus cosas, pero no es nada grupal, nada corporativo", aseguraba.

El nominado del grupo era Jaime y Manuel, como líder, tenía que dar el segundo. “El nominado del grupo cambia mi decisión y, por afinidad, solo me va a quedar Diego”, informaba.

Tras conocer los dos nominados de Playa Royale, tocaba conocer los votos de Playa Fatal. Empezaba Ginés dando su voto a Arelys: “La veo un poquillo mayor igual que yo, con menos fuerza que los jóvenes para aguantar el tirón".

Asraf Beno, por su parte, se lo daba a Ginés porque “es con quien menos afinidad tengo del grupo, no significa que no la tenga, pero es un poco por descarte". El rey del bocadillo también recibía el voto de Jonan Wiergo: Ginés: "En la pre convivencia es la persona con la que menos relación he tenido y tampoco le he conocido mucho". Sumaba el voto de Alma Bollo por la misma razón.

Y Ginés no se libraba del voto de Arelys: "He hablado con él en la pre convivencia, pero tampoco hemos conectado". El nominado del grupo era Ginés y la líder, Katerina Safarova le daba su voto a Alma Bollo porque la considera una rival fuerte.

Así que, los primeros nominados son Diego, Jaime, Alma y Ginés.