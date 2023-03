Anuel AA estrena ‘Más Rica Que Ayer’: ¿A quién se la dedica?

Los fans de Anuel AA están de enhorabuena. Después de que su artista favorito haya demostrado que su ruptura con Yailin La Más Viral la está llevando bien, y que está a punto de dar la bienvenida a su hija, el puertorriqueño ha regresado con nueva música.

El reggaetonero estrena Más Rica Que Ayer, una canción del género que no va a tardar en convertirse en la protagonista de la pista de baile. Muchos van a sentirse identificados con su letra, ya que habla de una chica con la que mantuvo una relación pero que ahora está de nuevo enamorada. Eso sí, de otra persona.

En uno de sus versos, incluso, menciona a Shakira y a Gerard Piqué, y tanto el significado de sus palabras como esta referencia han hecho pensar a muchos que Más Rica Que Ayer está dedicada íntegramente a su ex Karol G. "Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte; por eso ni te juzgo, tú ni puedes lastimarme; si tú me perdonas, te perdonas lo que hicimos; ustedes no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimos", dice Anuel en algunos de estos versos.

Con sorpresa incluida

Pero eso no es todo. El tema llega acompañado de un videoclip en el que Anuel interpreta el tema a cámara acompañado de Mambo Kingz y DJ Luian, que han hecho posible esta canción. También aparece una pareja de jóvenes compartiendo momentos de amor y ternura y disfrutando de su compañía juntos.

Y aún hay más. La sorpresa llega al final del vídeo cuando Anuel está charlando con sus compañeros y, de repente, aparece el mismísimo Maluma dentro de un vehículo. "¿Qué pasó, cabr*nes?", dice asomando su cabeza por el techo del coche.

Una sorpresa que coincide con la foto que han compartido en las redes sociales, en las que ambos posan en el estudio de grabación. No hay dudas de que se avecina un tema entre estos dos artistas, aunque tendremos que esperar para conocer más detalles al respecto.

Y tú, ¿ya has escuchado Más Rica Que Ayer? ¿A quién se la dedicarías tú?