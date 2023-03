La foto de Maluma con Anuel AA en Instagram no deja lugar a la imaginación

Últimamente hemos visto mucho a Maluma con Marc Anthony. Ambos lanzaron hace unas semanas La Fórmula, una canción de salsa que ha levantado a todos sus fans de la silla. Pero parece que el rey de este género no es el único que va a protagonizar esta nueva etapa musical del colombiano.

Otro que ha aparecido en su vida es Anuel AA. Y es que ambos se han juntado en el estudio de grabación para ponerse manos a la obra con una colaboración que muchos esperan.

Así lo hemos podido conocer a través de las redes sociales, donde han compartido una galería de fotos que no da lugar a la imaginación y deja muy claro que van a unirse en un primer tema juntos. "Siempre flow Maluma, siempre real G !", dicen en la descripción de la foto.

"¿Es una indirecta a Karol G?", es lo que muchos se preguntan. Sea como sea, tendremos que esperar para saberlo, ya que aún no han dado detalles sobre el título y la fecha de lanzamiento de la canción.

Como era de esperar, numerosos artistas y fans de ambos referentes del género urbano han inundado la publicación de reacciones de todo tipo. "Don Juan", dice Zion. Bryant Myers y Pipe Bueno son otros de los que pueden leerse entre los comentarios. Eso sí. La idea de esta colaboración no ha parecido agradar a todos. "Ayyy no con anuel no por favor" y "Que se preparen sus ex?" son otras de las reacciones que han aparecido.

Hace unas semanas, el colombiano reapareció en las redes tras estar un mesa desaparecido. Y lo hizo para anunciar su colaboración con Marc Anthony. Por tanto, todo apunta a que durante ese tiempo el artista ha estado aprovechando para crear otros proyectos musicales que pronto verán la luz. Y a ti, ¿te hace ilusión esta colaboración de Maluma con Anuel AA?