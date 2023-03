Rosa López acude a ‘Fiesta’ y los nervios le juegan una mala pasada: “Esto aquí se queda”

La conocimos en Operación Triunfo y aunque su vida haya dado muchas vueltas, Rosa López tiene claro que quiere apostar por el mundo de la música. 20 años han pasado desde que salió de la Academia y empezó su carrera como artista, la misma que ahora la han llevado a publicar un nuevo single: 1930.

Una canción que se lanzaba días después de que se aprobara en el Congreso de los Diputados la Ley Trans, una ley que desde sus inicios ha creado mucha polémica y de la que ni ella misma se ha librado.

"Esta canción se ha creado para dar amor y darle mucha fuerza a todos para que la utilicen como quieran, para pedir lo que necesiten. Ha sido todo casualidad porque la ley trans lleva 25 años para que se apruebe", manifestaba la propia extriunfita en una entrevista en la cadena SER.

La granadina se encuentra en plena promoción de su nuevo éxito y eso le ha llevado en la tarde de este domingo a acudir al programa de Telecinco presentado por Emma García, Fiesta, para charlar sobre el buen momento a nivel profesional y personal que está viviendo.

La mala jugada que le han pasado los nervios

Todo concurría con normalidad y tanto invitada como presentadora parecían de lo más cómodas. Justo eso ha hecho que Emma García quisiera saber un poco más sobre el mal momento que vivió la artista cuando, por culpa de una mala praxis de un médico se quedó sin voz.

Una pregunta que ha provocado la tensión en el plató y que ha hecho que Rosa se pusiese de los nervios, jugándole una mala pasada: "Eso es algo ya pasado de lo que no quiero hablar porque no suma para nada, a mí no me suma, igual a ti sí te suma para el programa".

La respuesta de la artista no han gustado nada a Emma García que las ha interpretado como si quisiera aprovecharse de la situación para ganar audiencia y se lo ha querido transmitir a Rosa: "Eso que has dicho no me ha hecho ni puñetera gracia, te estoy tratando con todo el cariño y el respeto que te tengo y me ha sentado mal, te lo tenía que decir y ya está, esto aquí se queda, ¿vale, Rosa? (...) Sé que no lo has hecho con mala intención, a mí cuando me enfado se me nota, y contigo no me he enfadado, lo quiero dejar claro".

Tras estas contundentes palabras, ambas han entendido que han sido unas palabras sacadas de contexto y se han fundido en un abrazo zanjando cualquier malentendido: "Perdóname, de verdad, es que a veces me pongo nerviosa y pagan justos por pecadores", decía Rosa.