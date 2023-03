Karol G y Shakira baten nuevo récord con ‘TQG’ y reaccionan a ello

Hace poco más de una semana, Karol G y Shakira lanzaban su nueva colaboración: TQG. Un exitazo que tiene a todo el planeta hablando de lo que signfica esta letra que ha sido analizada al detalle, ¡y no es para menos!

Las dos artistas de Medallo y Barranquilla están logrando increíbles hitos en las principales plataformas de reproducción de música hoy en día: Spotify y YouTube. Saben lo que le gusta a sus fans y han sabido dárselo con este temazo que ya suena en todas partes, y justo eso ha sido lo que les ha llevado a colarse en el Top10 y en obtener el Nº1 global con TQG.

La reacción de Karol G y Shakira a su Nº1 Global con TQG

Todo trabajo tiene su recompensa, ¡y menudo logro queridas! Las cosas buenas llegan una detrás de otra y, después del gran reconocimiento de Shakira y Bizarrap y de Karol G con su nuevo álbum, aquí tienen su reconocimiento conjunto.

Un lgoro al que la bichota no ha tardado en reaccionar a ese Nº1 Global y lo ha querido compartir con sus seguidores: "Como empezó todo... como va. No hay palabras que describan este momento. Mi primera canción número uno global la comparto con ella, Shakira, y ella sabe lo honrada que me siento. TQG Número uno Global!!!!!!! Gracias a todos por el amor infinito", escribía Karol G.

Unas palabras a las que Shakira también ha querido responder haciendo alusión a la alegría que también le supone a ella compartir este logro: "Muy feliz también de compartir este número 1 global contigo Karol G y agradecida por tanto cariño! Barranquilla - Medallo", respondía.

No cabe duda de que su nueva colaboración se ha convertido en todo un fenómeno global que seguro que todavía tiene muchas más sorpresas que brindarnos. El hit de los hits se ha convertido ya en una de las canciones más escuchado en lo que va de 2023, y lo que queda...

Sumando éxitos

Pero no ha sido el único éxito que han cosechado las artistas, por separado también se están convirtiendo en las reinas de la música. La intérprete de Monotonía confirmaba que se había convertido en la mujer latina más escuchada en los reproductores de música online con a nivel mundial con sus BZRP Music Sessions #53 y TQG.

Pero no es la única que consecha grandes logros con su música. La bichota también ha conseguido hacer historia con su nuevo álbum Mañana será bonito y ha logrado ser el primer disco en español de una mujer en ser Nº1 en EE.UU.