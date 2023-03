La Rebelión de Jorge Drexler

No sabemos si el marcianito que sobrevuela el cielo de una muy iluminada Hollywood esa noche, se siente atraído, más allá de las luces que reclaman su atención de alienígena colonizador, por el show que se desarrolla ahí abajo. Un escenario grande, dorado, con seres humanos flotando en su semi-divinidad, y sonrisas perfectas. Febrero de 2005. Sobre el escenario, un cantautor no muy conocido de Montevideo (y de Chueca más adelante), que ha decidido rebelarse frente a la adversidad con elegancia y belleza: acaba de recibir un Oscar de uno de los semi-Dioses (él sí) que es Prince, ante quien no puede evitar arrodillarse, apenas coloca el micrófono un poco más alto, y canta unos versos:

"El día le irá pudiendo

Poco a poco al frío

Creo que he visto una luz

Al otro lado del río"

Rebelión.Y el momento perfecto para ganar un Oscar: El abandono de una carrera de médico, cuatro discos publicados hasta ese momento que son un "fracaso sin atenuantes" para el autor. Pero una vida en España que Jorge Drexler valora, eso sí, "feliz" porque puede salir adelante con esa otra pasión llamada "música" junto a su mujer en ese momento. No quiere ser bandera de nada. Pero se reconoce exitoso. Poco después tendrá otra etapa entre sombras al separarse de la madre de su primer hijo, y decidirá seguir mostrando por qué se dedica a la música: escribir canciones que hablan de momentos muy humanos. Nacerá Doce segundos de oscuridad, el disco que, tras ganar un Oscar, "direcciona el timón" hacía donde él desea, más allá del éxito o las oportunidades que atraen los premios del cine.

Prince, junto a Jorge Drexler, ganador del Oscar a mejor canción con 'Al Otro Lado del Rio', de la película 'Diarios de motocicleta'. / M. Caulfield/WireImage

El dolor profundo de dejar ir un proyecto afectivo que ya no será junto a una persona de la que te separas, y que querrás toda la vida, con la que continúas aliado porque tienes un hijo. Y un amor nuevo que te sorprende al mirarte con unos preciosos ojos color avellana, y una voz rasgada llamada Leonor Watling. Ya había quedado prendado de ella diez años antes, cuando le muestran su imagen para inspirar una canción: Raquel busca su sitio, (con esos versos la actriz se sentirá identificada).

"Busca mis ojos

toma mi mano, acércate

Este es tu sitio

Esta es tu taza de café.

No digas nada

Dices con la mirada más de lo que crees"

Conseguir buscar el equilibrio entre ambas situaciones, el destrozo interior y poder dar algo bonito a alguien nuevo, requirió terapia. Así se lo contó a Risto Mejide en su programa Viajando con Chester, mientras el presentador se reconocía en esa situación de zozobra tras su propia separación. Tal vez la magia de Jorge Drexler es que sabe traducir los propios sentimientos al lenguaje del resto de las personas. Saltarse las fronteras de la piel de cada uno, "establecer puentes", y llevarnos de viaje.

"desde Torino a Prato

Donde hicieron mi zapato

Sobre el que caería el vino

Zapato que en unas horas

buscaré bajo tu cama

con las luces de la aurora

junto a tus sandalias planas

que compraste aquella vez

donde a otro diste el amor

que hoy yo te devolvería

Nada se pierde, todo se transforma..."

Volvamos a nuestro marcianito que observa la escena desde su OVNI en el cielo de los Ángeles. En esos días el Pentágono aún no derriba globos espía de China ni alienígenas cotillas... Tal y como le anticipa Gil Gates, productor de la gala de los Oscar, a Jorge Drexler, si un extraterrestre nos visita lo primero que debemos mostrarle del planeta es la gala de Los Oscar. Por eso será Antonio Banderas quien interprete la canción nominada de Jorge Drexler, Al otro lado del río, en esta gala. Todo es brillo, deben actuar artistas de "primer nivel". Y Drexler es muy desconocido, aunque sea el nominado.

Antonio Banderas & Carlos Santana Academy awards (2005)

Tal vez no cuenten con que se llevará el galardón. Y que su revancha será tararear su canción al recoger la estatuilla con Prince al lado. En ese momento un hombre, que persigue sus sueños, entona unos versos para rebelarse ante la injusticia del marketing. Estos versos alcanzarán a nuestro alien que se dará la vuelta de regreso a su planeta: "Si las rebeliones son así en la tierra, dejémosles en paz"... confía en su ingenuidad.

Y es que en algún momento de la vida algún verso de Drexler te alcanza desde cualquiera de sus 13 discos... le pasó a Risto, le pasó a Leonor, a nuestro alienígena, al semi Dios Prince y, por supuesto, a la autora de estas líneas.

"Raquel

Tanto Camino, tanto buscarte en otra piel

A tu destino, querías mantenerte fiel

Princesa herida

El teatro de la vida cambia tu papel..."