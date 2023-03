David Bustamante recibe el apoyo de Paula Echevarría en un momento duro: “Estoy roto de dolor”

Este ha sido un fin de semana complicado para David Bustamante que ha tenido que hacer frente a una dura pérdida personal. Compartía un vídeo de su abuela para despedirse de ella.

“Aquí sin saberlo me dedicaste tu última sonrisa, me miraste con el amor de siempre… hoy estoy roto de dolor… Sin ti este mundo es mucho peor, por que eras la bondad personificada… Te amo Güela! Y siempre te llevaré en lo más profundo de mi corazón… Descansa en Paz que bien te lo has ganado…”, le dedicaba a su abuela.

En seguida recibía el apoyo de su ex mujer, Paula Echevarría, que conocía de sobra a la abuela. “Una de las mejores personas que he conocido en mi vida 💔”, le dejaba en los comentarios junto al vídeo.

Y no era la única, también le mandaban ánimos muchos amigos y compañeros de la academia de Operación Triunfo.

Noe Galera: Abrazo, David.❤️‍🩹

Lolita: Lo siento david

Rosa López: Lo siento mucho mi niño

Gisela: Te acompaño en el sentimiento ❤️

Julia Medina: Abrazo grande, David❤️

Patry Jordan: ❤️❤️

Fórmula Abierta: Nuestro más sentido pésame!!! 🤍

Diana Navarro: Animo 😢❤️

Sin abuelas

La abuela Isabel fallecía a sus 86 años en San Vicente de la Barquera y fue enterrada este domingo en Abanillas. Era hermana del político cántabro Miguel Ángel González Vega, que fue alcalde de Val de San Vicente durante 25 años y actual senador por Cantabria del PSOE.

Con su fallecimiento, Bustamante se queda sin abuelas, ya que la madre de su padre falleció también en 2014 mientras él estaba en México. Desde aquí le mandamos un abrazo a Busta, que estos son momentos duros.