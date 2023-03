Samuraï: “Me encanta cuando a mis conciertos vienen cuarentones”

Siempre es un gusto tener a Samuraï de visita en la redacción de LOS40. La joven acaba de lanzar Tiro al aire, el primer adelanto de lo que será su próximo EP. Su éxito no deja de crecer y seguro que su voz, unida a la alegría que transmite es una de las razones.

La entrevista ha sido como una charla entre amigas. Hemos hablado sobre lo que tiene preparado para los próximos meses, sobre la relación del amor y la guerra, e incluso sobre la emoción que se siente al conocer a tu mayor ídolo. Esto es todo lo que nos ha contado Samuraï:

Pregunta (P): Has empezado el año con mucha fuerza, nuevas canciones, la noticia del nuevo EP, ¿Qué importancia crees que va a tener el 2023 para ti?

Respuesta (R): Pues yo espero que mucha la verdad. Si que es cierto que cada año que pasa siempre es mejor que el anterior, es un crecimiento hacia arriba. Pero el EP que voy a sacar creo que va a demostrar mucho de lo que yo quiero demostrar y creo que se van a venir cosas muy bonitas

P. El primer adelanto ha sido Tiro al aire, ¿Qué significa esta canción para ti?

R: Para mí fue cerrar una etapa. Al igual que abre el EP fue cerrar de lo que habla todo el EP. Para mí, sentimentalmente, es muy importante. Solo el hecho de que sea la primera canción de todo esto que voy a sacar que es muy nuevo, sé que va a sorprender a la gente. Esta canción, Tiro al aire, es muy pop. El resto no es tan pop. El resto es una ida de olla increíble. Primero quería sacar algo que fuera un poco como bálsamo, pero el resto es muy punky. Para mí Tiro al aire es como la llave que abre la puerta.

P. En el tracklist del EP Tiro al aire es la última canción. ¿Por qué has querido publicarla la primera?

R: El orden del EP va en relación al orden de la historia. No cuenta una historia como tal pero sí que cuenta muchos sentimientos. Cada canción es uno. La mayoría son de rabia y al final Tiro al aire es como que cierra. Habla sobre una relación que ha terminado y está todo ok, cerramos esta etapa y vamos al siguiente paso. Yo quería sacarla la primera porque también es el sentimiento en el que yo estoy ahora mismo. En plan ok, todo está guay. Esto se ha acabado, estamos bien. Y por eso quería que fuera la primera, pero es la última porque es la que cierra la etapa.

Tengo tatuada una canción de Arde Bogotá

P. Tus fans están publicando muchas covers de Tiro al aire a través de redes. ¿Qué sientes al ver cómo la gente hace suyas tus canciones?

R: A mí eso me encanta. De verdad no te puedes imaginar lo que es cuando de repente me envían fotos cuando se tatúan mis frases, mis canciones... ¡Es que imagínatelo! Es muy fuerte. Yo tengo tatuada una canción de unos compañeros míos, de Arde Bogotá, que a mí me fascinan. Son colegas míos, pero tengo una canción suya tatuada porque me parece muy fuerte. Entonces todo el tema de las covers... Meterte en el Spotify for Artists que nos sale toda la cantidad de gente que está escuchándote. Y ver 'ahora mismo hay tres mil personas en el mundo escuchando mi canción en este segundo'. Esas cosas a mí me siguen emocionando y es que me van a emocionar siempre.

P. La imagen en el videoclip de Tiro al aire es cuadrada, ¿por qué?

R: Es porque está grabado todo en analógico. Está grabado con carrete. Luego lo llevamos todo a Rusia o a Ámsterdam, no me acuerdo, a revelar y nos lo envían de vuelta. No está grabado en digital. Entonces el formato que mejor queda es el cuadrado.

P. ¿Por qué lo grabasteis en analógico?

R: Llevo ya unos cuantos videos que siempre los grabo en película porque me gusta. Soy una vintage hortera y me gusta mucho. Creo que queda súper bonito, estéticamente le da un granulado, una cosa a la imagen que mola mucho.

P. Tanto el nombre del EP como los títulos de las canciones están muy relacionados con lo bélico, ¿por qué?

R: Yo soy una chica de EPs. Me gusta trabajar en pequeños proyectos. Hace como un año, cuando empezó el proyecto, me di cuenta y es algo que me decían mucho, en todas mis canciones, Tirando balas, Baja confirmada, Me disparé... siempre nombraba a lo bélico. Y dije '¿por qué no hago todo un EP que hable sobre esto?'. Porque inconscientemente, supongo que por la romantización a la toxicidad que hay, asocio el amor a la guerra muchas veces. Y dije pues voy a pecar de esto y lo voy a hacer un EP entero, que hable sobre mi relación con el amor en este sentido, que lo asocio a las trincheras.

P. ¿Cuál es la diferencia con tu anterior EP, Lo bonito-Lo que no te cuentan?

R: Lo bonito-Lo que no te cuentan básicamente fue un diario de una relación que tuve. Quería expresar cada momento de esa relación en una canción, quería provocar algo en el público. Con Artillería, que cada uno piense lo que le dé la gana, yo he hecho lo que yo sentía. No me he centrado tanto en eso. Y sobre todo me quería centrar mucho en el sonido, quería que fuera mucho más orgánico, pasármelo mejor todavía, muchas baterías grabadas.

P. En la publicación en Instagram del anuncio del EP incluiste una captura de pantalla de la galería de fotos, con imágenes entre España y México. ¿Cuál es la relación de esto con Artillería?

R: Porque el disco lo empecé en México. Yo me fui allí a grabar y fue donde surgió todo. De una de las canciones, que se llama Pared y espada, que va a salir en el EP; a raíz de esa canción surgió todo el EP. Fue la primera canción que definió el sonido como tal, que era como mucho más duro. Muy punky, muy rockero... No es pop-rock de la nueva ola, es rock a muerte. Con este EP quiero conseguir un público maduro. A mí me encanta cuando a mis conciertos vienen cuarentones, me gusta muchísimo. Es el público que yo quiero. Al final a mí me consume gente de 23 para arriba y quiero que siga siendo así. Quiero que sea gente entre sus 30 y ser la niñata que canta para gente mayor.

P. Hay una colaboración en el EP. ¿Qué pista nos puedes dar?

R: Puedo decir que es una persona que, cuando la conocí, dije 'eres igual de punky que yo'. Somos las dos personas muy punkies y teníamos que sacar algo de ahí. Una persona con la que salió una amistad y había que hacer algo.

Samuraï y Belén Aguilera, como hermanas

P. Por el momento tienes pocas colaboraciones, pero una de ellas fue todo un éxito, De Charco en charco con Belén Aguilera. ¿Cómo es tu relación con Belén?

R: Mi relación con Belén es increíble, yo la quiero muchísimo, es como una hermanita. Mola mucho porque estamos muy hermanadas, entonces es como que ella mi proyecto lo siente suyo y yo el suyo lo siento mío. Ahora Belén trabaja también con mi equipo, estamos trabajando bajo el mismo management. Mola mucho porque somos una familia muy bonita. Me encanta, vamos a todos los sitios juntas... Es muy guay.

P. ¿Habéis vuelto a trabajar juntas o lo habéis pensado?

R: No. Nos hemos juntado para componer para otras personas, pero no. No se ha planteado ni creo que se plantee, pero nunca se sabe.

'Artillería' saldrá antes de verano segurísimo

P. La estética del EP, el videoclip de Tiro al aire, incluso tu pelo... es todo muy rojo. ¿Qué importancia tiene este color para ti?

R: ¿A ti no te pasa que los colores los asocias a personas, a números...? Pues a mí me pasa que las canciones tienen colores también, y yo quería que fuese un EP muy agresivo. Quería dar una palmada sobre la mesa y decir 'aquí estoy yo, no soy una niñata, no hago música para adolescentes'. No me considero como eso ni quiero serlo. Quiero algo fuerte y el rojo es eso.

P. Lo que no se sabe aún sobre Artillería es cuándo saldrá.

R: Mayo o junio. Antes de verano segurísimo.

P. Estuviste nominada a Artista Revelación en LOS40 Music Awards 2022. ¿Cómo reaccionaste al saber la noticia?

R: Me hizo muchísima gracia. Me encantó, pero no me lo esperaba. Estamos en la cena de nominados y yo ni me lo había planteado. Y de repente dijeron: 'Samuraï'. Y te enfocan con el foco ese desde arriba. Yo con la cuchara, que estábamos cenando y dije '¿QUÉ?, os habéis equivocado seguro. ¿A mí?'. Es muy guay, es una cosa muy bonita esta. Me tratan muy bien. El hecho de que apuesten por talentos emergentes, y sobre todo más distintos como el mío. No me ciño a hacer pop, estoy intentando crear géneros y hacer cosas. Y que ellos apuesten, honestamente eso es la ostia. Mola mucho.

En LOS40 Music Awards 2022 conocí a mi mayor ídolo

P. ¿Cómo viviste la gala de LOS40 Music Awards 2022?

R: Me encantó. Estaba Yungblud, mi mayor ídolo sobre la faz de la tierra. Imagínate, a que no te planteas, por mucho que llegues en la música, a conocer a una Rihanna. Yo no me lo planteaba. Llegaré a hacer muchísimas cosas, se puede dar el caso, pero... Pues a mí me pasó eso cuando conocí a Yungblud. Y nos conocimos gracias a coincidir en la gala de LOS40. De hecho, volvimos a coincidir como a la semana y me reconoció y todo, fue mi loco. Mi ídolo me conoce, es muy fuerte. A mí la gala me encantó. Ponerse guapa es súper divertido para esas galas.

P. El verano pasado participaste en la gira LOS40 Summer Live. ¿Qué tal fue la experiencia?

R: Muy guay. Fue como un campamento de verano. Tengo ganas de volver este año porque nos lo pasamos teta. Es ir de ciudad en ciudad cantando, es increíble. Mola muchísimo. Hay un buen rollo entre los compañeros que mola muchísimo, tanto con los de LOS40 como con los artistas.

P. ¿Cómo se presentan los próximos meses en cuanto a conciertos?

R: Petados la verdad. Tengo un poco de ansiedad, pero sí, sí. Hay muchos y mola mucho. Van a ser unos meses ajetreados. En cuanto salga el EP va a ser carretera y manta.

P. Ese es un poco el objetivo cuando publicas un proyecto, ¿no?

R: Exacto, es maravilloso. Ver cómo la gente se va sabiendo tus canciones... es súper guay.

P. En enero terminaste una gira. ¿Qué tal fue?

R: Fue increíble. Fue mi primera gira. Empezó en verano y acabó en enero porque las salas en Andalucía solo quedaban en enero, por eso tuvo que retrasarse un poco, pero fue increíble. Para una artista como yo, que está empezando, llenar salas en Sevilla es una locura. Yo me sentía súper agradecida. Desde el día que había 80 personas solo, al día que había 200.

P. ¿Lo viviste diferente tus conciertos a los de la gira con LOS40?

R: Sí, son distintos. Lo de LOS40 es exponerte y darte a conocer. Los conciertos míos son gente que ya me conoce que viene a verme. Es cantar delante de diez mil personas que no te conocen o cantar delante de 200 que son ultra fans.

P. En los últimos años ha surgido una nueva generación de artistas que está creciendo cada vez más en cuanto al pop-rock. ¿Por qué crees que ha surgido este movimiento?

R: Tiene que ver mucho con cuando salió el disco de Machine Gun Kelly, que revolucionó a todos las hormonas. Eso hizo eco en otros artistas y poco a poco fue llegando a España. Aitana sacó 11 razones, por ejemplo, que era de ese estilo. Y eso generó la vuelta, todo vuelve. De repente El canto del loco volvió, Pignoise... Y así surgen artistas como mis compañeros.

P. Como artista joven, ¿qué importancia tienen para ti las redes sociales a nivel profesional?

R: Tienen mucha importancia, pero a mí me cuestan un poco. Yo me defiendo, tengo mis seguidores y esas cosas, pero me cuesta. No soy una persona que viva con el móvil todo el día pegado. Entonces es como, ¡mierda! Tengo que subir contenido. La palabra 'contenido' ... Estoy intentándolo con TikTok y me cuesta mucho porque... es complicado, exponerte delante de mucha gente... Pero bien. Al final es con lo que trabajamos los artistas hoy en día. Todo se mueve por ahí. Tiene una importancia enorme.

El día que saque un disco, tengo claro que habrá una canción en inglés

P. ¿Compondrías o harías alguna canción tuya en inglés?

R: Sí. Las primeras canciones que yo sacaba eran en inglés. Bonita, una de las canciones que sonaba aquí en LOS40, el estribillo es en inglés. Cuesta mucho que cale en España, pero el día que saque un disco, tengo claro que va a haber una canción en inglés. Siento que cuando una persona canta en inglés y canta en español, su timbre cambia. Y a mí me gusta mucho mi timbre en inglés.