El pop está en buenas manos: 6 artistas femeninas españolas que quizá no conocías

Nos encontramos ante una nueva era dorada del pop en español. Los años 20 de este siglo van a dar mucho que hablar, al menos en lo que este género se refiere, ¡y es que el pop ha llegado para quedarse! ¿Y cuál el que está dando más que hablar? El que ellas hacen.

Artistas femeninas como Aitana, Ana Mena, Lola Índigo, Rigoberta Bandini o Amaia llevan años demostrando que este género ha venido para quedarse, colándose en los principales charts de nuestro país y cornándolos. ¡Pero no son las únicas, ni mucho menos! Nuestro país tiene grandes artistas creando pop.

Para que descubras nuevos nombres, te dejamos seis artistas femeninas que tienes que escuchar sí o sí (si no lo estás haciendo ya).

Belén Aguilera

Seguro que has escuchado más de una canción de Belén Aguilera. La Tirita junto a Lola Índigo es suya. Te suena, ¿verdad? La catalana tiene dos álbumes redondos a sus espaldas. Todos mis monstruos y Superpop. Este último, sin duda, ha sido todo un regalo para los amantes del género. Y es que la artista se ha convertido en todo un referente. Temas como Camaleón, Fuck Off o Copiloto la posicionan como una de las compositoras del momento. Ahora mismo, Belén está viendo como su tema Antagonista no deja de ganar escuchas, convirtiéndose en uno de los temas virales del momento.

Belén Aguilera - Antagonista

Suu

Tenemos que hablar de Suu. Otra catalana que ha demostrado que el pop es su fuerte. Susana Ventura con tan solo 23 años puede presumir de tener tres álbumes en el mercado. El primero de ellos, Natural, enamoró al público. Lligar no ès lo teu, Tant de bo o 13 Dies Mes fueron tres de sus primeros éxitos en catalán. En castellano, Suu tiene temazos como Eres un temazo o Nota de Voz. Sin duda, esta joven va a dar mucho de qué hablar.

SUU - NOTA DE VOZ (Video Oficial)

Vicco

Que levante la mano quien no se pueda quitar de la cabeza la canción de Nochentera. Vicco se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Benidorm Fest 2023 gracias al ritmo de sus canciones y a su sonido pop. Pero Nochentera no es el único temazo con el que la candidata a representar a España en Eurovisión nos ha cautivado. Memoria de pez y Autocine son temas a tener en cuenta si eres fan de Nochentera.

Vicco - Nochentera (Video Oficial)

Yarea

Hablar de Yarea es hablar de sensibilidad, talento y un sonido especial. La cantante se ha convertido en una de las cantautoras más queridas del panorama nacional. Canciones como Que me vas a contar o Espiral son la muestra de ello. Además, ha colaborado con artistas como Sebastián Cortés o Pole. Tampoco tenemos que olvidar que Yarea ha sido la mano derecha de su pareja, Dani Fernández, en la composición de su aclamado álbum Entra las dudas y el azar. Yarea es la coescritora de todas las canciones.

Yarea & Pole. & KICKBOMBO - LA CULPA

Paula Koops

Si hablamos de pop tenemos que mencionar a la gran Paula Koops. La madrileña ha rescatado ese sonido que tanto funcionaba a principios de los 2000’s para hacerlo suyo. En tan solo un año ha pasado a tener la friolera cantidad de medio millón de oyentes mensuales en plataformas como Spotify. Temas como Odio que te quiero junto a Noan o Línea 7 son nuestras recomendaciones para empezar a esucharla. ¿Lo último que ha lanzado? Novio del año: otro temazo.

novio del año - Paula Koops

Samuraï

Y cerramos nuestra lista con una de las artistas pop emergentes que más hemos cantado durante el 2022. Hablamos de Samuraï. La compositora, que fichó el pasado año por Universal Music, no ha dejado de lanzar temazos. Desde ese De charco en charco con Belén Aguilera hasta ese Bonita.

Samuraï - Bonita

Sin duda, las artistas pop españolas están revolucionando la indutria. No olvides sus nombres porque van a dar mucho de qué hablar.