Ana Fernández recuerda a Santi Trancho y explica cómo ha aprendido a “salir adelante” sin él

Ana Fernández no deja pasar un 7 de marzo sin rendir homenaje a Santi Trancho, que murió un día como hoy hace 8 años en un accidente de moto.

La actriz también lo recordó cuando fue el séptimo aniversario de su pérdida, en el sexto y así tanto en privado como de forma pública, siempre tiene un pensamiento para él en la distancia.

Y en el día de hoy, lo ha vuelto a hacer: publicando una imagen del cámara ejerciendo su trabajo y con un texto algo distinto a los anteriores. En él, la intérprete ha explicado que desde que falleció Santi son muchos los mensajes que recibe pidiéndole consejo sobre cómo superar la pérdida de una pareja.

Aunque asegura que no quiere "dar consejos", sí que puede compartir lo que ha aprendido durante este tiempo, y así lo relata:

"Dicen que el tiempo cura las heridas… yo creo que nos ayuda a ir sosegando ese dolor que nos arrolla, ese cúmulo de sentimientos deben quedarse en un lugar muy especial de nuestro ser, una cajita diseñada con cariño, para abrirla cuando queramos y regodearnos en recuerdos y en nostalgia… Cada minuto que pasa, cada hora, día, semana, mes, hasta 8 años ( en mi caso)

Durante todo este tiempo, mientras diseñaba mi cajita preciada, muchísima gente me habéis escrito y me seguís escribiendo porque os había ocurrido lo mismo ( estabais sufriendo la pérdida de una pareja, amig@ por accidentes de moto, coche…) y me pedíais “ consejo” para salir adelante …. A día de hoy no deja de abrumadme porque pienso “ yo dar consejos?” Si solo he seguido respirando.

Pero el tiempo es muy sabio y me ha ido enseñando sin yo darme cuenta.

Resulta que no solo se trata de respirar, se trata de rendirte ante la vida/universo/dios o como lo quiera llamar cada uno, rendirse no es renunciar, es dejar de ir en contra de algo tan superior que está fuera de nuestro control, es hablar y hablar, es llorar, es acudir a una terapia en condiciones para tratar el tema, es aprender a dejar ir, es volver a llorar ,es no dejar de aprender, es amar las cosas simples, es no desperdiciar tu tiempo, es abrirte al amor, es rendir tributo al alma/energía que se fue al otro plano, es hablar y volver a hablar …

Ya que hoy es un día especial en mi calendario, a todos los que estéis pasando por un duelo o una perdida aquí os dejo un trocito de mi aprendizaje, porque de eso se trata la vida no? De aprender.

Querido Junglecam , querido Santi, hoy te rendimos homenaje".