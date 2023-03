Jesús Vázquez se quita la camiseta para lucir abdominales: “Madre míaaaa, tapate que te constipas”

Después de verla al frente de Para toda la vida, no hemos vuelto a ver a Jesús Vázquez en televisión. El veterano rostro de Mediaset no ha tenido muy buena suerte con este último proyecto que no destacó por sus audiencias y acabó pasando del prime time de Telecinco a la casi madrugada de Cuatro.

Eso sí, a él le vimos tan bien como siempre y confesando intimidades como, por ejemplo, cómo fue para él quedarse viudo cuando falleció su novio hace ya muchos años. Fue, sin duda, el gran apoyo de Sheila Martori durante todo su camino hasta llegar a Miguel, su elección final.

Ahora está disfrutando de su tiempo libre y le hemos podido ver por Extremadura fundiéndose con la naturaleza o en la nieve, porque eso de esquiar está entre una de sus pasiones cuando llega el frío.

Y ya se sabe que para la nieve hay que ir bien preparado y él tiene la ropa adecuada, aunque, de vez en cuando se la quita para hacerse algunos selfies. Esta semana comenzaba comparando una foto suya con camiseta y otra sin camiseta. "Empezando la semana de la mejor manera😀♥️⛷️❄️", escribía junto a sus fotos.

Piropos al cuerpo

Y claro, le han llovido los piropos, porque debajo de la cruz que llevaba al cuello y de los tirantes, se veían unos abdominales que dejan claro que pasa muchas horas en el gimnasio.

Madre míaaaa, tapate que te costipas 😍😍😍

Si pudiera besarte estos pectorales

Camiseta chula pero la segunda...cuerpazo hijo mio🔥❤️

Guapísimo y escultural cuerpo como siempre

Piropos al estilismo

Claro que, algunos se han fijado en su camiseta, con un oso de peluche con un cartel que pone solamente para adultos. Y es que ya nos avisa de lo que viene después, para mayores de 18 años. Tampoco han faltado comentarios para ella.