Críticas a Sandra Barneda por romperse y empatizar con Álex en ‘La isla de las tentaciones’

En el programa de esta semana de La isla de las tentaciones hemos visto la visita de Sandra Barneda a Villa Paraíso para hablar con los chicos y comprobar cómo están viviendo esta experiencia. Y se ha emocionado especialmente con Álex.

Le decía que le veía serio y cabizbajo. “Es que yo ya ni siento ni padezco, ¿pa’ qué? Pensaba que, si esta experiencia no servía para reforzar mi relación, a lo mejor iba a servir para conocerme más a mí mismo y ni eso. Me encuentro desubicado, no sé qué pensar, no sé qué sentir, ya no sé”, decía él.

“A mí me encantaría que salieras de este bloqueo. A veces es muy difícil descubrir lo que sientes. Sentirse vulnerable en el amor es muy doloroso”, le decía Sandra.

Se rompen

Álex se rompía y no podía evitar las lágrimas, y la presentadora tampoco. “Yo siempre he sido de guardarme las cosas para mí, de comerme mis problemas y sé que, a lo mejor, aquí lo tengo que expresar para que me entienda la gente, pero es que no sé hacerlo”, reconocía.

“No es para que te entienda la gente, es importante en la vida expresarse y expresar lo que uno siente consigo mismo, es la mejor forma de quererte, Álex”, le aconsejaba Sandra, “desde que estoy aquí, os cojo cariño y me entrego, y a ti te veo sufrir solo y no quiero que sufras solo, hayas hecho lo que hayas hecho”.

Ambos tenían lágrimas en los ojos. “Sandra me hace reconocerme a mí mismo, sacar todo lo que llevo dentro y yo creo que verla, aunque no sea siempre para bien, también es bueno”, reflexionaba Álex.

“Chicos, estáis en un momento complicado dentro de La isla de las tentaciones y todos sentís la necesidad de ver a vuestras parejas y pedirles explicaciones, por eso, hoy, uno de vosotros va a poder ver a su novia”, les explicaba Sandra.

El elegido era Manuel que se ha reencontrado con Lydia tras un cristal. Pero, la audiencia se ha quedado analizando la empatía y emoción que ha demostrado Sandra con Álex y no ha gustado mucho.

Críticas

Álex llegó al programa con Marina. Ya desde el principio pudimos verles discutir y esa parece haber sido una tónica en los nueve meses que llevan juntos. Marina no tardó en encontrar complicidad con Manuel y Álex lo hizo con Yaiza. El que cruzó los límites antes fue él que acabó manteniendo relaciones sexuales con la soltera. Aun así, no puede olvidarse de su novia y eso que no deja de perseguir a Yaiza ahora que ella pasa de él.

El caso es que la audiencia, en general, no empatiza con él a diferencia de Sandra y eso le ha valido un aluvión de críticas.

Veremos qué deciden en la hoguera final, aunque todo apunta a que esta pareja tiene poco futuro.