La confesión más dura de Lola tras su paso por ‘La Isla de las Tentaciones’

Mientras en Supervivientes: conexión Honduras llegan las primeras sanciones, los primeros intentos de abandono y los primeros enfrentamientos, el pisito de Solos vuelve a ocuparse. Hugo Paz y Lola Mencía son los nuevos inquilinos que convivirán durante las próximas semanas y no han tardado en ponerse al día de sus vidas.

Entre las miles de vivencias que han tenido cada uno, hay una experiencia de su vida en la que coinciden: su paso por La Isla de las Tentaciones. Ambos han participado en el programa de Telecinco que pone a prueba el amor, sin embargo, lo han hecho de diferente manera: por su paso, Hugo fue tentandor, mientras que Lola fue con su expareja, Diego.

Hugo Paz y Lola en 'Solos' / Telecinco

Este tema les ha servido para tener una larga y tendida conversación en la que también se han sincerado contando cómo fue su experiencia en el reality. Los dos sufrieron por amor y, sin duda, las islas le cambió la vida, pero al parecer a uno más que a otro...

Durante la charla, Hugo le ha contado a Lola que es muy amigo de Simone, el que fue su tentador. La atracción por el italiano fue muy fuerte desde el principio y no había más que ver sus citas para ver cómo desprendían ilusión, pero finalmente no salió bien: "Venía de una relación en la que me tenían un poco desatendido. No solo era culpa de mi ex, era de los dos", explicaba la concursante, asegurando que jamás un chico le había dado tanta charla y que eso fue lo que le gustó de su tentador, aunque llegó un momento en el que le empezó a agobiar.

El daño de las redes sociales

A pesar de que Lola y Diego decidieron irse por separados de La Isla de las Tentaciones, el gran problema para ella llegó después: "Pasé por una depresión, por como actué y por las redes sociales, porque se me echaron encima", manifestaba.

"La gente me decía que me iba a matar y yo me autoconvencí de que era mala persona. Estuve en terapia y luego me llamaron para ir a Supervivientes. Al principio decía que no porque no consideraba que tuviese la cabeza como para ir allí, pero me convencieron diciéndome que era la mejor terapia que podía hacer y así fue, me vino de maravilla", aseguraba.

Tras la confesión de Lola en la que ha asegurado que ya está recuperado, Hugo ha admitido que su papel de tentador también fue un poco agobiante. De hecho, ha asegurado que cuando ha visto las imágenes ni siquiera se reconocía.