Trancas y Barrancas, indignadas en ‘El Hormiguero’ con Edurne que acaba pidiendo perdón

Fresas y champán es el nuevo single de Edurne y el motivo que le ha llevado a regresar a El Hormiguero para presentarlo. Pablo Motos no dudaba en poner el videoclip que ha molestado profundamente a Trancas y Barrancas, las hormigas del programa.

Y es que, en las imágenes, vemos cómo la cantante se monta una fiesta con sus músicos a los que ha disfrazado de peluches gigantes sin haberles avisado antes. Y claro, las hormigas más famosas de la televisión le han echado en cara que montase una fiesta de muñecos y sin invitarlas a ellas.

Finalmente, Edurne les pedía disculpas: “Muy feo por mi parte, lo siento, pero como es la primera de muchas, en la siguiente solo nosotros".

Benidorm Fest

También hablaron de Benidorm Fest, la prueba de selección para Eurovisión que no tuvo que pasar ella cuando fue la representante de España con Amanecer. Quedó en el puesto 21 y ahora tiene un mensaje para Blanca Paloma.

"Que se haga una burbuja, que no lea, bueno, que sí lea, porque es verdad que no quiere generalizar, parece que todo lo que se mueve alrededor de Eurovisión es malo y no es verdad, hay gente maravillosa que vive Eurovisión de una manera sana y disfrutando el evento, que a mí me parece uno de los eventos musicales más increíbles. Pero es verdad que la gente va a criticar todo”, reflexionaba.

Y le daba su consejo: “Que haga lo que ella quiera hacer, que al final es la que se sube al escenario, que defienda la canción como lo sabe hacer, que defienda la canción como lo hace que cómo canta, los pelos de punta, y que se olvide de todo".

Manchester

Pablo Motos también le ha recordado a Edurne su anterior visita que le produjo más que un quebradero de cabeza cuando se dijo que Manchester no era una ciudad bonita. "Es precioso, Pablo. Es muy bonito. Mira que todavía a día de hoy alguno me lo recuerda", decía la cantante hablando de la ciudad donde pasa gran parte de su vida.

Antes de que Motos pudiera volver a decir que era una ciudad fea, Edurne le cortaba: "No lo vamos a decir, eso es impronunciable".

Una vez más, Edurne demostraba su naturalidad, cercanía y sentido del humor. Y sí, hay disco en camino y Fresas y champán no es más que el principio.