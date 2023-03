Karol G viaja a Hawái para curarse del cora en su nuevo videoclip

Karol G ha hecho historia al ser la primera mujer en coronar la lista hot 200 de Billboard con un álbum totalmente en español. Lo ha hecho gracias a Mañana será bonito: su cuarto LP que cuenta con grandes colaboraciones de la talla de Shakira, Bad Gyal, Romeo Santos o Quevedo.

Una noticia que la colombiana ha recibido emocionada, tal y como ha compartido en sus redes sociales. La bichota, entre lágrimas, agradecía a todos sus seguidores y seguidoras el hecho de haber escuchado el álbum.

Para celebrar este increíble logro, Karol G se ha guardado una sorpresa. Nada más y nada menos que un videoclip. Este mismo martes, 7 de marzo, la de Medellín ha sacado el vídeo musical de la canción que abre el álbum: Mientras me curo del cora.

La estrella musical ha viajado al mismísimo Hawái para rodar este vídeo. De este modo, la artistas nos enseña unos paisajes de ensueño, un mar cristalino y una vegetación frondosa que nos invita a perdernos.

La cantante aparece en distintos planos que compagina con bailarinas de hula hula, surferos y lugareños de la zona. Sin duda, a uno le entran ganas de perderse.

Entre los paisajes marítimos, Karol G, con su larga melena roja, deja de ser un poco Ariel de La Sirenita y se convierte en Vaiana. Eso sí, siempre una princesa.

Sobre Mientras Me Curo del Cora

Cuando me curo del cora es la canción con la que empieza el disco de Mañana será bonito. La artista musical samplea el tema de Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin. No es casualidad que. No es casualidad que Karol G haya decidido escoger esta canción de 1988. Y es que la de Medellín coge el bonito mensaje de aquel tema y lo lleva al siglo XXI: “Está bien no sentirse bien, no está mal, no es delito”.