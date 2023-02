Karol G desvela el orden correcto para escuchar su disco ‘Mañana será bonito’

¡Karol G ya está en España! La bichota ha aterrizado este martes, 28 de febrero, en Madrid para protagonizar un Fan Event de la mano de LOS40. Un encuentro muy especial con sus seguidores y seguidoras donde la de Medellín ha contado todo tipo de anécdotas: desde la historia detrás de su famosa foto con Rihanna hasta su recuerdo de cantar con Anahí de RBD.

Pero la cosa no se ha quedado ahí, ¡ni mucho menos! Karol G ha desvelado varios detalles sobre su nuevo disco, Mañana será bonito, que salió el pasado viernes, 24 de febrero, y que está rompiendo todos los récords.

En el evento, presentado por nuestra compañera Cris Regatero, Karol G ha contado un detalle muy importante del disco: que el orden de las 17 canciones no está hecho al azar. ¡Ni mucho menos! Es una cosa muy pensada y que tiene un sentido. Vamos, que el orden correcto para escuchar el álbum es el que ha dictado la bichota. ¡Así que no pongas el modo aleatorio!



"El disco tiene una historia detrás muy chimba. Hice un tracklist que cuenta una historia", empieza diciendo Karol G. "Aunque yo hice el orden, hasta que no subí al avión y me lo puse, no me di cuenta de todo", empezó diciendo.

"A la tercera escucha no podía oírlo más. Pensé 'es super corta venas'", ha dicho entre risas. Cuando la presentadora del evento le ha preguntado sobre si ha llorado con el disco, Karol G le ha respondido lo siguiente: "Obviamente hay muchas canciones del disco que causan muchas cosas en mi. Ahora las escucho de forma diferente".

Con estas palabras, Karol G desvela que el orden escogido de las canciones de Mañana será bonito tiene un signficado. Eso sí, no lo ha desvelado del todo.

Sobre venir de gira por España

Hace mucho tiempo que Karol G no viene a España a dar un concierto. Aunque la bichota se convirtió en una de las grandes protagonistas del Orgullo de Madrid en 2022, apareciendo por sorpresa en una de las carrozas, lleva sin dar un show varios años.

"Hace cuatro años que no venía a hacer medio ni un concierto. ¡Ya toca!", ha dicho en el Fan Event. "Los que están por acá son los del equipo, le tiramos la pesa a ellos y que me traigan a España", ha añadido. "Yo he hecho muchos conciertos por aquí. He hecho promo, shows y me he recorrido España de punta a punta en carro. Ahora toca volver", ha recordado.

Eso sí, también ha desvelado que este 2023 se va a tomar las cosas con calma. Y es que después de varios años trabajando sin parar quiere parar para centrarse en su próximo proyecto.