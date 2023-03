Películas para el día de la mujer: Reivindica este 8M viendo cine con mujeres delante y detrás de las cámaras

El Día Internacional de la Mujer se puede reivindicar desde muchos sitios, aunque el cine es siempre una buena opción. El séptimo arte ha acogido a la mujer en todo tipo de visiones, desde la más combativa hasta la que lucha porque se valore el papel social que tiene, a la vez que sabe establecer una crítica directa que hace reflexionar al espectador.

Las películas han acompañado a la mujer durante toda la historia del cine, así que, ¿qué mejor manera de ver alguna que celebre el papel de ellas en la sociedad? Hay de todo tipo: desde las que satirizan situaciones evidenciándolas a cintas que ponen a la mujer en el punto de igualdad del que nunca se debería haber salido.

Si quieres ver alguna este 8M, no te pierdas la lista que hemos preparado en LOS40. Y ojo, que también te decimos dónde puedes verlas:

1. Cinco Lobitos

Tras haber triunfado en los Goya, esta película ha sido celebrada por el público y la crítica. Amaia acaba de parir, adentrándose en un mundo totalmente desconocido para ella. Abrumada, no encuentra el apoyo que debería brindarle su novio Javi, por lo que decide irse al País Vasco para tener la ayuda de sus padres. Sin embargo, un revés en su vida hará que tenga que coger las riendas de su casa de la infancia y recordar que, además de madre, también es hija.

La puedes ver en: Movistar Plus+.

2. Capitana Marvel

Marvel Studios se hizo de rogar, pero el 8M de 2019 estrenó la primera película protagonizada en solitario por una superheroína. Carol Danvers, una guerrera espacial, tendrá que ir recordando su pasado terrestre a la vez que se enfrenta a una cruzada alienígena en la Tierra. Allí descubrirá los años 90 y todo lo que precedió a la Iniciativa Vengadores. Nota: La batalla con Just a Girl de No Doubt de fondo no te la puedes perder.

La puedes ver en: Disney+.

3. Lost in Translation



Sofia Coppola dirige esta película, considerada de culto, en la que un famoso actor llamado Bob conoce a Charlotte en su viaje a Japón. Juntos convivirán con la soledad de ambos, reflexionando sobre el lugar de sus vidas y ese individualismo que asola su momento vital.

La puedes ver en: SkyShowtime.

4. Wonder Woman

Diana vive en Themyscira, una isla apartada del mundo en la que convive con las fieras Amazonas. Han construido su sociedad sin necesidad de salir por el resto del planeta, pero cuando un piloto de la Primera Guerra Mundial consigue cruzar la protección de su reino, se convence en que tiene que salir y luchar, convirtiéndose en una heroína que podría pasar a la historia.

La puedes ver en: HBO Max

5. RED

Mei Lee es una niña aplicada, que vive por y para sus amigas y su boyband favorita, y que tiene el dilema de seguir siendo la hija perfecta o arriesgarse y tomar sus propias decisiones. Pero nada le podía haber preparado para ese momento que le iba a llegar tarde o temprano debido a su crecimiento: cuando se enfada, se convierte en un panda rojo gigante.

La puedes ver en: Disney+.

6. El Diablo viste de Prada

Andy es una chica que sueña con ser periodista, aunque para eso tenga que pasar por las mismísimas puertas del infierno. Empezará como asistente de Miranda Priestly, una fiera redactora jefe que no se conforma con cualquier resultado. En un ambiente de mujeres líderes, tendrá que decidir entre su propia vida o seguir escalando en una industria a priori despiadada.

La puedes ver en: Disney+.

7. Una joven prometedora

El futuro sonríe a Cassie, hasta que un accidente estropea para siempre su carrera. Tiene cualidades de sobra para encauzarse y volver a su camino, aunque no lo hará hasta que consiga completar la venganza contra todos los que la hicieron renunciar a su sueño.

La puedes ver en: Prime Video.

8. Todo sobre mi madre

Firmada por Pedro Almodóvar, cuenta la historia de Manuela, una madre soltera cuyo hijo muere atropellado el día del cumpleaños. Ahí iniciará una búsqueda de su padre por Barcelona, en la que no podrá luchar contra los recuerdos del pasado.

La puedes ver en: Netflix.