La curiosa petición de Jamie Lee Curtis a Coldplay, U2 y Bruce Springsteen: “Podríamos crear una tendencia”

Con el toque de queda y las medidas de prevención durante la pandemia, asistimos a algo a lo que no estábamos acostumbrados: la celebración de conciertos por la mañana. Shows conocidos como matinés que se programaban un domingo a las 12 del mediodía y con el que aprovechabas el ritual del vermú y echabas la tarde en compañía de los amigos o familiares con los que ibas a ver a tu artista favorito.

Pues bien, ahora la actriz Jamie Lee Curtis quiere que esta excepción sea la norma por una sencilla razón: le gusta irse pronto a la cama —y madrugar mucho—. Rechazó su invitación a la cena de nominados de los Oscar precisamente por eso, porque prefiere acostarse temprano. "Nada bueno me pasa después de las nueve en punto de la noche. Nada. ¡Cero patatero!", exclamó a The Hollywood Reporter.

Y su petición sobre un nuevo horario continuó: "Voy a decir esto tanto en tono de burla como de sugerencia: U2, haced un matiné. Coldplay, haced un matiné. ¿Qué tal si hacéis un concierto a las 12:00PM, Coldplay? ¿Qué hay de eso? Bruce Springsteen, haz un p*** matiné! ¡Eres viejo! ¿Por qué no dejarías que fuera a verte, Bruce, en tus días gloriosos, al mediodía o a la una? ¡A las dos de la tarde! ¡Un matiné a las dos de la tarde!"

La protagonista de la saga Halloween aseguró estar dispuesta a desplazarse hasta cualquier teatro o recinto en Nueva York a dicha hora. "Bruce, iré y escucharé uno de tus conciertos durante cinco horas, a las dos de la tarde. Y después llegaré a casa y estaré en la cama sobre las 7:30", repitió.

Del mismo modo, volvió a lanzar su recomendación durante una entrevista en el Today Show, explicando que retaba "a los músicos a hacer conciertos durante el día". Volvió a preguntarse "por qué no hay matines" y explicó su problema con los espectáculos y eventos nocturnos: "Por ejemplo, me encanta Coldplay. Me encantaría verlos. Pero no voy a hacerlo si su show comienza a las nueve de la noche y un telonero. Quiero escuchar a Coldplay a la una del mediodía. Creo que si completáramos un estadio con gente que quisiera ver un matiné de Coldplay, podríamos crear una tendencia", dijo convencida.