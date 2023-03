Sharon Stone confiesa, 30 años después, el duro golpe personal que recibió tras protagonizar ‘Instinto básico’

Es difícil hablar de Sharon Stone y no recordar por un momento aquel mítico cruce de piernas en Instinto básico que supuso un punto de inflexión no solo en su carrera sino también en su vida personal. Era 1992 y el erotismo en la pantalla no era tan libre como ahora.

Ha pasado poco más de 30 años y la actriz ha recordado el alto coste personal que tuvo aquella película para ella. En el podcast Table for Two with Bruce Bozzi confesó que le costó la custodia de su hijo mayor.

Stone y el periodista Phil Bronstein se casaron en 1998 y dos años más tarde adoptaron a su hijo, Roan. En 2003, él le pidió el divorcio y ella pidió la custodia total, que le denegaron supuestamente por la película.

Injusticia

En aquel momento, el niño tenía poco más de siete años. “Cuando el juez le preguntó a mi hijo: ¿Sabes que tu madre hace películas de adultos? fue una especie de abuso del sistema, que se valorara el tipo de madre que era por haber hecho esa película”.

Algo que está convencida de que a día de hoy hubiera tenido otra repercusión. "La gente camina sin ropa en la televisión normal y vosotros, tal vez, visteis un dieciseisavo de segundo de mi posible desnudez y perdí la custodia de mi hijo", expresaba.

Su hijo tiene ahora 22 años, pero en aquel entonces era un niño y separarse de él fue un golpe muy duro para ella. “Acabé en la clínica Mayo con taquicardias”, confesaba.

Punto de inflexión

Instinto básico cambió radicalmente su vida. Cuando la hizo estaba en un punto muerto y sus recursos económicos no eran los mismos que los de ahora. Recuerda que fue entonces cuando fue por primera vez a los Oscar.

“Todo el mundo llevaba vestidos de entre 35.000 y 45.000 euros y yo compré uno de Betsey Johnson de poliéster porque fue lo mejor que me podía permitir”, relataba sobre aquel momento. La siguiente vez, asistió como nominada.

Sharon Stone en los Oscar en 1992. / Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images

Aunque dio un giro a su vida, no fue fácil y se sintió engañada. Lo contó en sus memorias The Beauty of Living Twice: "Después de rodar Instinto Básico, me llamaron para verla. No a solas con el director, sino con una sala llena de agentes y abogados, la mayoría de los cuales no tenían nada que ver con el proyecto. Así fue cómo vi por primera vez la imagen de mi vagina, mucho después de que me dijeran: 'No podemos ver nada, solo necesitamos que te quites las bragas, que ya el blanco refleja la luz, así que sabemos que llevas bragas'. Sí, ha habido muchos puntos de vista sobre este tema, pero como yo soy la que tiene la vagina en cuestión, permitidme decir: los otros puntos de vista son una mierda".