Jesús Calleja sufre una aparatosa caída que le obliga a pasar por quirófano

Jesús Calleja, uno de los presentadores más queridos en la televisión, se colaba, como cada miércoles en los televisores de los telespectadores y telespectadoras con su nueva entrega de Planeta Calleja. En esta última jornada contó con una invitada muy especial, Laura Londoño, una actriz colombiana. Hasta el país natal de la joven ambos volaren para adentrarse en la selva, disfrutar de los mejores paisajes e intercambiar todo tipo de confidencias. Todo iba sobre ruedas hasta que el propio presentador anunció esta pasa noche del miércoles 8 de marzo ante toda su comunidad de seguidores que había sufrido un aparatoso accidente mientras esquiaba. Algo que solo se entiende si caes en la cuenta de que el programa ha sido grabado previamente y que ambos hechos no guardan ninguna relación relación.

"Metí la pata hasta el fondo... Me he roto el ligamento cruzado y una punta de la meseta tibial, pero no os preocupéis que yo me recupero muy rápido y esto no va afectar a mis rodajes ni nada", comenzó escribiendo junto al vídeo en el que se podía ver su aparatosa caída. "Ya os iré contando cómo me recupero de esta lesión tan común entre esquiadores, jugadores de fútbol, tenis, pádel... ¡Qué suerte tener estos amigos que me arreglan de maravilla!”, continuó explicando transmitiendo un mensaje de calma a sus seguidores.

Jesús Calleja, conocedor de los riesgos que a veces pueden tener algunas actividades deportivas con mucha acción, quiso aclarar que pese al susto lo está gestionando bien. “Actitud, buen rollo y pasarlo bien", estas son algunas de las claves que según él le ayudarán a sobrellevar la recuperación. El presentador sigue haciendo gala de su buen humor y no pierde la sonrisa ni siquiera en momentos tan delicados como estos. Además, en el vídeo se le puede ver junto a un chico, a quien presenta como su fisio y amigo, y que parece que no se ha separado de él en ningún momento.

El preoperatorio

El aventurero mostró también en el vídeo en qué situación estaba su rodilla izquierda, que además de estar inflamada, tenía un hematoma de lo más llamativo. Seguidamente Jesús Calleja aclaró que esta caída le llevaría a pasar por quirófano y que la fecha que se barajaba era este próximo viernes 10 de marzo.

Jesús Calleja tumbado en una camilla y hablando con su fisio. / Instagram Jesús Calleja

Ahora que ya han pasado más de 24 horas desde que anunciase la noticia, el presentador ha compartido una storie en el que podíamos verle de nuevo junto a su fisio preparando el preoperatorio y con la mejor de las actitudes.

Desde LOS40, deseamos que al presentador le vaya fenomenal y la mejor de las recuperaciones.