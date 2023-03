Las revelaciones de Laura Londoño en 'Planeta Calleja': de su relación con William Levy a ver un delfín rosado

Jesús Calleja tuvo un inesperado encuentro en su último programa de Planeta Calleja. Por primera vez, el aventurero no llevó las riendas de su propio formato y fue él quien se dejó guiar por su propia invitada. Laura Londoño, actriz protagonista de la exitosa serie Café con aroma de mujer, lo llevó a conocer los rincones en los que se rodó la telenovela en Colombia.

Tal y como él mismo se encargó de adelantar en el programa, también fue la primera vez que el presentador compartió viaje ante las cámaras con alguien a quien ni siquiera conocía en persona. "Te voy a enseñar y te voy a mostrar los secretos que tiene el país del café", prometía ella al comienzo del programa.

Laura Londoño y la igualdad en los orgasmos

Pero los famosos cafetales no fueron lo único que la actriz desveló. Durante su encuentro por el país, Laura Londoño no paró de sorprender a Calleja mostrándole asombrosos paisajes y revelándole curiosos aspectos en la vida de la intérprete que hasta el momento parecían estar bajo llave.

"El tema del feminismo es igualdad de salarios, igualdad de condiciones....Pero yo te hago una pregunta a ti: ¿dónde está la igualdad de los orgasmos?", con esa soltura, Laura Londoño pilló a Calleja en plena excursión. "¿Tú crees que hay igualdad en los orgasmos?", insistió ella.

La intérprete quizo aclarar su punto de vista y explicó, con gran sorpresa, que muchas mujeres de su edad siguen fingiendo los orgasmos para satisfacer al hombre. "Pero la satisfacción de las mujeres, no tenemos ni idea de lo que es. Es más, está mal visto en muchos lugares todavía", puntualizó.

Las peleas con William Levy en el rodaje

Pero esta no fue la única reflexión que Londoño dejó en el aire y, de hecho, la actriz aclaró uno de los rumores más extendidos sobre su vida y la serie; su relación con William Levy, con quien comparte protagonismo y a quien conoció en Café con aroma de mujer.

Aunque la pregunta del presentador no iba encaminada en saber si ambos mantienen o han mantenido una relación amorosa, sino más bien al contrario, en saber si realmente hay "tirantez" entre los dos actores.

"Cuando tú tienes una pareja, hay días que lo quieres 'ahorcar'. Pero puede que le ames y después te reconcilias, te mueres de la risa y todo eso sucedió", comenzó a explicar ella al tiempo que confesó que sí hubo peleas durante el rodaje.

"Había escenas que peleábamos. De decir 'No aguanto a este tipo' y él no aguantarme a mí. Gaviota es un personaje muy fuerte entonces de pronto él pensaba que hacía cosas de ella que no debía hacer; o él hacía cosas como agarrarla y yo le decía que ella '¡No me agarres!'. Discusiones normales que le decía 'Es que Gaviota no se dejaría agarrar así", explicaba.

Eso sí, Londoño descartó entre risas que hubiera una relación entre ambos en la vida real, aunque reconoció que William Levy es un hombre "muy atractivo".

El avistamiento del delfín rosado

Por mucho que cueste imaginarlo, las revelaciones y reflexiones de Laura Londoño en Planeta Calleja no fueron lo único especial del programa. Y es que durante el viaje entre ambos visitaron lugares espectaculares, como el volcán Nevado del Ruiz o la selva del Amazonas.

Fue allí donde pudieron avistar osos perezosos, la 'Victoria Regia' (la flor más grande del mundo), monos y algo increíble, una especie en peligro de extinción: el delfín rosado. "No pensé que iba a ser tan rosa y grande", exclamó emocionado Calleja.