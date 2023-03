Ed Sheeran adelanta ‘Eyes Closed’, el primer sencillo de ‘Subtract’

Ed Sheeran ha anunciado el principio del fin. El principio porque ha confirmado el primer sencillo de Subtract, es decir, la carta de presentación del proyecto que cierra su saga de signos matemáticos —Plus (+); Multiply (x); Divide (:); y Equals (=)—, el cual verá la luz el 5 de mayo.

Este single se titula Eyes Closed y el británico ha compartido un pequeño fragmento a través de TikTok. Haciendo un dúo consigo mismo a la guitarra, primero, y con una versión del estribillo a piano, después, el cantautor volverá a deleitarnos con una canción de amor que nos recordará a sus grandes éxitos del pasado, como Photograph o Perfect.

"So I'm dancing with my eyes closed / cause everywhere I look I still see you / Time is moving so slow / And I don't know what else that I can do / So I'll keep dancing with my eyes, eyes, eyes closed", rezan los versos que ha compartido Ed en sus redes sociales.

La descripción del post, además, revela la fecha de lanzamiento de este Eyes Closed. El 24 de marzo podremos escuchar al completo la primera de las 18 canciones que componen Subtract, un proyecto enteramente en acústico que transita por los momentos más vulnerables de la vida del artista.

Este track, además, seguro que estará presente en Mathematics Tour, la gira de conciertos programada para este 2023 con la que Ed Sheeran recorrerá Estados Unidos y hasta seis ciudades europeas.

Aaron Dessner, el mejor aliado de Subtract

Subtract, el décimo disco de la carrera de Ed Sheeran, está co-producido por Aaron Dessner. El miembro fundador de The National ha sido el mejor socio del británico gracias a una recomendación de Taylor Swift, la amiga y el nexo entre ambos.

"En 2021, recibí un mensaje de @taylorswift para enlazarme con @aarondessner. Pensó que él y yo haríamos algo genial juntos. Tengo que ser honesto, fui un poco reticente a trabajar con él porque sentí que era cosa de Taylor y ambos se habían encajado perfectamente. Pero nos conocimos para cenar, charlamos sobre la vida y la música, y él prometió enviarme algunos instrumentales para que escribiera cada vez que la inspiración llegara", explicó hace unos días el solista inglés.

"Finalmente voló al Reino Unido y grabamos todo en una semana a la orilla del mar. Ha sido el proceso más increíble y un álbum del que estoy súper orgulloso. Gracias a Aaron y Jon por la cantidad de trabajo duro y dedicación que pusieron en este proyecto, y por sacar un lado de mí que había silenciado durante tanto tiempo. Y por supuesto, gracias a Swizzle, como siempre, eres genial x", concluyó el músico.