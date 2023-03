‘Substract’ de Ed Sheeran, confirmado para el 5 de mayo: portada, canciones y lo que sabemos de este disco

Ed Sheeran ha confirmado casi todos los detalles de su esperadísimo nuevo proyecto discográfico en las primeras horas de este 1 de marzo. El músico ha confirmado que Substract será el cierre de su primera pentalogía musical (ya anunció que haría otra saga pero de signos no matemáticos) y que el disco verá la luz el próximo 5 de mayo.

Substract, un disco marcado por un año turbulento en su vida

"He estado trabajando en Substract durante una década, intentando esculpir el perfecto álbum acústico, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que creía que debería ser. Entonces, al comienzo de 2022, una serie de hechos cambiaron mi vida, mi salud mental e incluso la forma en la que veía la música y el arte" empieza explicando el intérprete sobre la concepción de este nuevo trabajo.

"Escribir canciones es mi terapia. Me ayuda a que mis sentimientos tengan sentido. Escribía sin pensar en lo que las canciones deberían ser, simplemente escribía lo que fuese que se me pasaba por la cabeza. Y hace tan solo una semana, reemplacé un trabajo de décadas con mi más profundos y oscuros pensamientos. En menos de un mes, a mi mujer embarazada se le detectó un tumor sin posible tratamiento hasta que de a luz, mi mejor amigo Jamal, un hermano para mí, murió repentinamente, y me vi a mí mismo defender en un tribunal la integridad de mi carrera como compositor. Estaba envuelto en una espiral de miedo, depresión y ansiedad" confiesa Ed Sheeran sobre el proceso personal que atravesó en 2022 y que ha marcado la concepción de su álbum.

"Me sentí como si me estuviera ahogando, la cabeza por debajo de la superficie, buscando respirar pero sin ser capaz de encontrar el aire. Como artista no sentí que pudiera poner mi trabajo en el mundo sin sentir acertadamente lo que representa donde estoy y como necesito expresarme en este momento de mi vida. Este álbum es completamente eso. Es abrir la trampa a mi alma por primera vez. No estoy tratando de crear un album que a la gente le pueda gustar. Estoy tratando de publicar algo que es honesto y es la verdad de donde estoy en mi vida adulta. Esta es la última entrada de mi diario de febrero y mi forma de que todo tenga sentido. Esto es Substract" culmina el texto del diario escrito de puño y letra por el compositor británico.

Subtract will be released on 5th May 2023. Pre-order now 💛 ✨https://t.co/W2vnTwszLX pic.twitter.com/ZzzyBqwgle — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) March 1, 2023

Listado de canciones de Substract de Ed Sheeran

Sheeran no suele ser un artista que anuncie demasiados detalles de sus discos antes de que vean la luz pero con su próxima aventura musical ha hecho una excepción en los últimos tiempos. Nada extraño si tenemos en cuenta el significado de Substract, el que será su quinto y último álbum de estudio dentro de la saga de signos matemáticos.

Un nuevo trabajo conceptual que ha mostrado al artista desde sus orígenes hasta la actualidad mostrando su versatilidad en diferentes géneros como el pop, el rock, el rap y que parece que culminará en un trabajo mucho más acústico de lo que podríamos imaginar.

Serán 14 las canciones que formen parte de este nuevo disco de estudio (18 en la edición deluxe), el séptimo de su carrera, y que recogerá el testigo de sus cuatro anteriores trabajos numéricos: (Plus, 2011), x (Multiply, 2014), ÷ (Divide, 2017) y = (Equals, 2021).

Este es el listado de canciones de Substract en su edición deluxe:

Boat Salt Water Eyes Closed Life Goes On Dusty End Of Youth Colourblind Curtain Borderline Spark Vega Sycamore No Strings The Hills Of Aberfeldy Wildflowers Stoned Toughest Moving

El color de Substract y la gira de presentación

Como viene siendo habitual en sus trabajos anteriores, este Substract estará marcado por un color. Su manera de confirmarlo llegó hace unos días a través de un tuit en el que ha preguntado a sus seguidores si no están emocionados por su llegada junto a un corazón amarillo. La portada está protagonizada por la desdibujada cara de Ed Sheeran en primer plano repleta de trazos amarillos.

- (Substract) verá así la luz y será la guinda de su primera década como artista de talla mundial. Un elepé que ha concebido como una colección de canciones acústicas, una situación que habría acortado los plazos de grabación y mezcla musical. De hecho, ya confirmó que sus nuevas canciones sonarían en su gira mundial ya anunciada y que pasará por España en 2024 para presentar su nuevo disco dentro de su The Mathematics Tour.

10 videoclips de Substract

Según el portal británico The Sun, el artista ha creado hasta diez vídeos como parte de una historia, siendo uno de los proyectos más creativos y ambiciosos de su carrera. Ya hemos visto las implicaciones personales que el propio Ed Sheeran dejó escrito en su diario.

Ahora solo falta por conocer las fechas de lanzamiento de estos videoclips en algunos de los cuales según reportó esta fuente se le ve preparando el desayuno con su hija Lyra, de dos años. A ello puede ayudar algunas imágenes de un calendario-diario de 2023 que teóricamente habría sido enviado por el equipo del inglés a algunxs de sus principales fans.

En él se puede ver cómo el británico habría incluido algunas de las letras de las que serían sus próximas canciones. Sin embargo, el código o el secreto para intentar entender cómo se leen los números tachados y los números redondeados no ha aportado demasiada claridad a la gran pregunta que todo el mundo se hace... ¿Cuándo podremos ver y escuchar las nuevas canciones de Ed Sheeran?

Estilo musical de Substract

"Mi próximo álbum va a ser muy muy muy muy acústico y siento que eso hará realmente felices a una cierta parte de mi base de fans. Así que espero que podáis escucharlo" nos contó durante una entrevista en LOS40.

Y poco después lo completó con más datos: "Estoy en la parte más creativa de mi vida. La presión de que cada álbum tenga que ser esta gigantesca máquina pop se acabó. Siento que he tenido cinco de ellos y ahora es el momento de explorar hacer cosas y tomar riesgos".