Yarea y KICKBOMBO presentan ‘No me pasa nada’, su primer EP juntos

Yarea Guillén, más conocida como Yarea, últimamente no sale del estudio. No hace ni un año que la cantante publicó su primer álbum, Lombardía 22. Pero la cantante no ha dejado de trabajar, sobre todo junto a los productores KICKBOMBO.

Algunas de las canciones del disco como Inercia, La Lluvia y Los días contaban ya con la colaboración y producción del dúo KICKBOMBO. Ahora y según ha explicado Yarea a través de su perfil de Instagram, han decidido crear un proyecto juntos. Ese nuevo trabajo es No me pasa nada, el nuevo EP de los artistas, y verá la luz el próximo viernes 17 de marzo.

Yarea ha confesado que es un proyecto al que ha cogido mucho cariño. "Todas las cosas que me pasan por dentro verán la luz en apenas unas semanas y no estoy preparada. Hace unos meses @kickbombo y yo nos juntamos y decidimos hacer un proyecto juntos. Queríamos disfrutar y experimentar creándolo, y el resultado no ha podido ser más bonito. Nuestro Carambola está a punto de ver la luz chicos, gracias por todo, por enseñarme cosas de mí que no sabía y por llevarme a sitios de los que ya no me quiero ir ❤️", ha contado la cantante en redes.

Los catalanes KICKBOMBO solo buenas palabras para Yarea. "Es el primer EP que hacemos a medias con otro artista. Y lo mejor es que hemos conocido y compartido momentos con una persona increíble y lo que la rodea, a la que queremos un montón y con la que hemos podido fluir entre estilos sin pensar en nada más que crear música, expresarnos, disfrutar mucho y explicar situaciones. Seguramente con una de las mejores songwriters que conocemos", han dicho a través de Instagram.

Los conciertos confirmados de Yarea

Si eres fan de Yarea y estás en Madrid o Bilbao, estás de suerte. La cantautora dará un concierto en la capital el próximo 14 de mayo. "Vamos a hacer algo increíble", ha dicho Yarea a través de redes junto al anuncio de la fecha. Sus fans bilbaínos podrán disfrutar de ella aún más pronto. El directo será el próximo sábado 25 de marzo junto al dúo Siloé.

Su granito de arena por el 8M, Día de la Mujer

Ayer fue 8 de marzo y como todos los años se reivindicó el poder de las mujeres y la lucha por sus derechos. Además de las manifestaciones multitudinarias que recorren las calles de las principales ciudades, surgen otras iniciativas con el mismo objetivo. Este año, más de diez artistas mujeres se han unido en la canción En mi lugar, entre ellas Yarea, que además ha sido autora del tema. La murciana ha colaborado con otras artistas como Ainoa Buitrago, Chica Sobresalto, María Parrado o Nena Daconte en este sencillo.