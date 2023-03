El poder femenino en la música: “Nuestras voces suenan cada vez más alto, aunque el miedo todavía paraliza”

En la industria de la música, como en casi cualquier otra, la desigualdad está a la orden del día. Es una realidad que las artistas tienen que demostrar su valía muy por encima que sus compañeros y que, además, les cuesta el doble obtener unos resultados más o menos similares. Solo el 35% de las mujeres ocupan los tops de las principales plataformas de streaming. No es el único socavón que tienen que esquivar las cantantes que forman parte del panorama ‘made in Spain’. Diariamente se tienen que esforzar titánicamente para abrirse paso en un mundo donde la conciliación de la vida laboral puede suponer un verdadero problema, hasta el punto de tener que renunciar a sus carreras. En un mundo donde el paso del tiempo puede caer como una losa pesada, sin olvidar que una parte del público (hola, haters) está empeñado en señalarlas y compararlas como si fueran productos de un supermercado.

La parte buena de toda esta historia es que esta industria convulsa también cuenta con figuras empoderadas que dado un paso al frente y se han convertido en verdaderos referentes para esas nuevas generaciones que vienen pisando fuerte y necesitadas de estrellas con las que se puedan sentirse identificadas. Cantantes emergentes y consagradas, independientes o respaldadas por un sello discográfico, que, con sus canciones y sus acciones, son representantes de una ola que reivindica el poder de la mujer en la música. Es por eso que este año, por el Dia Internacional de la Mujer, hemos querido dar voz a algunas de esas intérpretes para que puedan compartir con los usuarios de LOS40.com sus preocupaciones, sus anhelos y sus puntos de vistas sobre algunos temas sobre los que habría que hablar más a menudo. ¿Sus nombres? Samuraï, Natalia Lacunza, Chanel, Belén Aguilera, Edurne y Nena Daconte.

SAMURAÏ - EMPODERAMIENTO

“El empoderamiento es un puñetazo sobre la mesa, es sorprender a la misoginia. Es coger y decir: '¿hola? Yo también puedo, claro que puedo'. Dentro de poco voy a dar unas charlas como compositora porque hay muy pocas mujeres en la industria. Somos solo el 3% en cuanto a productoras, el 17% en cuanto a compositoras y un 35% en cuanto a mujeres que están en los tops. Y quiero decir que nosotras molamos mucho más. Las tías somos guais y cada vez que demostramos algo, lo demostramos en condiciones, no hacemos algo a medias. Es cierto que en mi caso no me paro a pensar mucho en el hecho de estar empoderada, no me entero. Pero me considero bastante empoderada solo por el hecho de querer ser la reina del rock en España. Yo que todavía sigo siendo pequeñita, estoy siendo inspiración para otras. Imagínate cuando la gente sea grande, me flipa”.

Samuraï por el 8M / LOS40

Samuraï es una de las nuevas sensaciones dentro del rock y el pop alternativo. Con referentes como Paramore y Dover, la cantante está construyendo un trabajo sólido que está siendo muy bien recibido entre el público gracias a canciones como Tirando balas o De charco en charco. Tiro al aire es su nuevo single y carta de presentación de su próximo EP.

NATALIA LACUNZA - SER REFERENTE

“Como artista femenina de la generación Z me alegro mucho de que poco a poco estemos desmontando estructuras y límites dentro del mainstream de nuestro país; nuestras voces suenan cada vez más alto, aunque el miedo sea muchas veces un factor que paraliza. Quiero destacar la importancia de que el entorno acompañe a estas mujeres valientes y talentosas que se expresan y viven para que otras puedan sentirse cómodas haciendo lo mismo, que es lo que esperamos que ocurra en un futuro; que ninguna de nosotras tenga que cuestionar su autenticidad, su valor, su belleza, su talento. En un día como hoy y todos los días del año, celebro y acompaño igual que me siento celebrada y acompañada por todas las mujeres que queremos construir y dejar un lugar mejor para las nuevas generaciones, igual que nuestras predecesoras lo han hecho con nosotras. Lanzo un mensaje a todas las personas que todavía no se han dado cuenta de lo que para otras es obvio y doloroso. Os invito a que abráis los ojos y nos deis la mano”.

Natalia Lacunza por el 8M / LOS40

Natalia Lacunza se ha convertido en la voz de una generación con un proyecto que define perfectamente su gusto musical y sus capacidades artísticas. Tiene un repertorio bien definido, con temas que ya forman parte del imaginario colectivo. El año pasado lanzó su primer álbum completo, Tiene que ser para mí, y ahora está inmersa en el que será su nuevo trabajo discográfico.

CHANEL - BEEF ENTRE MUJERES

“Hay una comparación y exigencia constante entre mujeres que llega a ser enfermiza. Entre hombres NO pasa. Dos artistas masculinos pueden vestir igual, cantar igual, hacer un videoclip igual y nadie les va a comparar. En cambio, si a dos mujeres se nos ocurre coincidir en algo, surge la “tiradera de beef”. Hay que ser conscientes de que esto pasa, para poder cambiarlo porque cuando veo que se compara a una artista con otra me parece una injusticia. Me da pena que no se valore desde el filtro de la admiración y que se ponga en tela de juicio absolutamente todo, en constante comparación. Sobre todo cuando las mujeres brillamos. Es injusto, pero estamos siendo cada vez más conscientes de ello”.

Chanel por el 8M / LOS40

A día de hoy, Chanel es una de las artistas con mayor proyección dentro de la cantera artística de Sony Music Spain. El Benidorm Fest y su inolvidable canción SloMo le abrieron las puertas de par en par de la escena musical española y este año promete consagrarse como diva pop con el lanzamiento de su primer disco.

BELÉN AGUILERA - ABRIRSE PASO

“Me ha costado bastante abrirme paso dentro de la industria. Sigue costándome a mí y a todas. Parece que no puede haber productos parecidos porque se tachan de iguales. En cambio en hombres, ¿cuántos hay que hacen exactamente lo mismo y tienen el mismo hueco sin comparaciones odiosas? Pues la absoluta mayoría. Siento que como mujer hay que reinventarse constantemente e innovar y, es evidente, que la ley del esfuerzo y sacrificio es infinitamente mayor para las mujeres. He aprendido que no todos tenemos las mismas posibilidades, que no existe la meritocracia, que creo mucho en lo que hago y que estoy muy orgullosa de mí en todas mis etapas. He aprendido también que no siempre las recompensas son las merecidas, pero que cuanto más trabajes más posibilidades tienes de conseguir tus objetivos. He aprendido a saber rodearme y a desprenderme de gente y etapas aunque siempre me duela”.

Belén Aguilera por el 8M / LOS40

Después de currárselo y experimentar por diferentes ámbitos del pop, Belén Aguilera se ha posicionado como una de las artistas pop de referencia. Canciones como Camaleón y Antagonista así lo corroboran. Ahora está saboreando otros éxitos con los primeros cortes de su próximo EP: Copiloto y Galgo.

EDURNE - PASO DEL TIEMPO

“La industria sigue siendo injusta para las mujeres, pero hace tiempo era más injusta. Ahora parece que poco a poco están empezando a cambiar las cosas, pero aún hay mucho que hacer. En mis inicios hice un parón porque necesitaba oxigenarme de todo y buscar el camino que quería hacer en ese momento, aunque hubo muchas cosas que me desmotivaron, pero seguí adelante luchando por lo que quería hacer. En ese sentido, algo que no he perdido con los años es la ilusión, es verdad que el primer single, el primer disco y el primero concierto, son momentos únicos y especiales que no voy a olvidar en la vida, pero me siento afortunada de haber disfrutado cada cosa y de seguir disfrutándolo con la misma ilusión que cuando empecé".

Edurne por el 8M / LOS40

Aunque muchos la asocian todavía al programa Operación triunfo o a su papel en el programa Got Talent, Edurne es un claro ejemplo de esfuerzo y saber mantenerse en la industria. A sus espaldas cuenta con siete álbumes de estudio. En estos momentos, la cantante está metida en una nueva era musical con la que quiere volver a los sonidos de sus inicios. Mil motivos y Fresas y champán forman parte de esta etapa que comienza para ella.

NENA DACONTE - CONCILIACIÓN FAMILIAR

“Conciliar siendo mujer y artista es bastante difícil. Sobre todo porque en nuestro mundo, en nuestro trabajo, tienes que viajar muchísimo. Entonces, o te organizas bien y tienes algo montado en casa con abuelos o con alguien que sea como muy constante la ayuda o no puedes trabajar. Cuando me retiré, esos cinco años fueron los años de tener a los bebés, de tener a mis hijos que eran pequeños. Me pasaba todo el día con ellos. Ahora, si se ponen malos, la que tengo que organizarme un poco toda la historia soy yo. Por ejemplo, para poder estar en una entrevista, tengo que dejar a alguien con el niño porque lo tengo malo en casa. Es bastante complicado conciliar, pero es una realidad”.

Nena Daconte por el 8M / LOS40

La carrera de Nena Daconte ha sido intermitente, pero todo el mundo recuerda esos imprescindibles que fueron He perdido los zapatos, Retales de un carnaval y Una mosca en el cristal. Ahora, tras alejarse de la música unos años por una depresión derivada de su miedo escénico, Mai Meneses renace musical y profesionalmente con Casi perfecto, su nuevo disco.