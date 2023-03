¡Locura! Chayanne publica una foto de joven en el gimnasio y las redes se revolucionan: “Qué rico”

Chayanne se ha convertido en noticia en los últimos días tras su paso por la boda de su sobrina Lele Pons con Guaynaa. Incluso se marcó un baile al ritmo de Torero con Lola Índigo (sí, la mismísima Lola Índigo).

Pero lo cierto es que el cantante puertorriqueño lleva revolucionando a sus millones de fans durante décadas. Con el desparpajo, la sensualidad y la naturalidad que le caracterizan, el artista ha sabido mantener a sus seguidores al pie del cañón. Y ahora que se dedica a compartir algunos recuerdos de su vida y su carrera en las redes sociales, ha conseguido que nuevas generaciones se sumen a su ejército de fans.

Sin ir más lejos, hace unas horas Chayanne ha revolucionado por completo a los usuarios de Twitter tras la publicación de una foto de joven en el gimnasio que no ha dejado indiferente a nadie. Posa sin camiseta y ejercitando su torso. "Este #TBT de un día normal en el gym. Quiénes de ustedes en el mismo mood?", dice en la descripción de la foto.

Este #TBT de un día normal en el gym. Quiénes de ustedes en el mismo mood? 💪🏼 pic.twitter.com/Kl7afj8u86 — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) March 9, 2023

Como mencionamos en líneas anteriores, las reacciones no han tardado en salir. "Qué rico", dice un usuario. "Ahora entiendo por qué le gusta tanto a mi suegra", añade otra seguidora. "Ay, Dios santísimo", dice otra. ¡Nadie puede resistirse a Chayanne!

Chayanne, en todas partes

El intérprete de Madre Tierra ha sido y es una figura muy importante en la industria a nivel internacional. Tanto que se ha convertido en el referente de otros artistas. O si no que se lo digan a Edurne, que en el programa de Eva Soriano ha confesado que se lo encontró en un parque de atracciones y no pudo contener la emoción.

“Me monté en Los Rápidos, los típicos Rápidos, pero en Los Ángeles, y había un momento en el que pasaban como por debajo de un puente aislado, que no había nadie y había una persona. Y cuando me fui acercando y digo, ‘es Chayanne’ y era Chayanne”, dice. "Parece surrealista, pero os juro, que me muera ahora mismo, que era Chayanne. Lo mismo tenía un familiar que se estaban montando en Los Rápidos, pero estaba solo, en un puente. Parece un sueño", añade.

Y tú, ¿qué harías si te encontrases a Chayanne en un parque de atracciones?